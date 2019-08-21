Происшествия

53 минуты назад

Липчанина будут судить в Воронеже за хищение бюджетных денег

4 696
#мошенничество #хищение #налоги
Липчанина будут судить в Воронеже за хищение бюджетных денег

Компании мужчины попали в разработку ФСБ.

45-летний уроженец Липецкой области, собственник группы компаний «Калина Ойл», предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено СУ СК РФ по Воронежской области на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствие считает, что обвиняемый, являясь фактическим собственником группы компаний «Калина Ойл», разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества - хищение бюджетных денежных средств и приобретения прав на них при незаконном возмещении налога на добавленную стоимость из бюджета РФ. Используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, в период с июля 2011 года по январь 2018 года он изготовил и предоставил в налоговую инспекцию декларации, в которых были отражены заведомо ложные сведения. На основании фиктивных документов коммерческим организациям, реквизиты которых липчанин использовал в преступных целях, был возмещен налог на добавленную стоимость в размере около 65 млн рублей. Этими деньгами липчанин распорядился по собственному усмотрению.

На предварительном следствии липчанин признал свою вину и добровольно вернул все незаконно полученные деньги. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.
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#мошенничество #хищение #налоги

Комментарии (4)

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Ура!, Мощный экономический рывок !

14 минут назад
Билеты на самолёт Superjet 100 ! Дороже на 20 % чем на другие самолёты !, Слава великому Путину , Слава !!!. Как тут прожить, только воруя ,только воровать !.
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Вася

19 минут назад
Все коммерческие предприятия, частные и т.д. стараются обмануть трудяг, зарплата черная и белая. ЭТО 100%, все ИП и ЧП, копни любую. Но некоторые трогать нельзя, они под крышей АДМИНИСТРАЦИИ и налоговой.
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Грабь воруй тащи хапай

25 минут назад
Сейчас времена такие
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В путинские времена

35 минут назад
За это нельзя судить, за это нужно премировать , Награждать !.
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