Липчанина будут судить в Воронеже за хищение бюджетных денег

Компании мужчины попали в разработку ФСБ.

45-летний уроженец Липецкой области, собственник группы компаний «Калина Ойл», предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено СУ СК РФ по Воронежской области на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.



Следствие считает, что обвиняемый, являясь фактическим собственником группы компаний «Калина Ойл», разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества - хищение бюджетных денежных средств и приобретения прав на них при незаконном возмещении налога на добавленную стоимость из бюджета РФ. Используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, в период с июля 2011 года по январь 2018 года он изготовил и предоставил в налоговую инспекцию декларации, в которых были отражены заведомо ложные сведения. На основании фиктивных документов коммерческим организациям, реквизиты которых липчанин использовал в преступных целях, был возмещен налог на добавленную стоимость в размере около 65 млн рублей. Этими деньгами липчанин распорядился по собственному усмотрению.



На предварительном следствии липчанин признал свою вину и добровольно вернул все незаконно полученные деньги. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.