Лето: судебные приставы взыскивают долги, закрывая выезд за пределы РФ

В период отпусков эта мера особенно эффективна.

Еще один житель Липецкой области мог остаться без заграничного отдыха из-за долгов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Липецкой области, житель Долгоруковского района задолжал по налоговым платежам более 75 тысяч рублей.

- Неплательщик о своей задолженности знал, но добровольно оплатить её не пожелал, - отметили в ведомстве.

Летом, в пору отпусков, весьма действенной оказывается мера, временно ограничивающая выезд должников за пределы РФ. В этом случае судебные приставы вынесли соответствующее постановление в июле 2019 года – за несколько недель до того, как мужчина собрался за рубеж.

- В результате он добровольно погасил долг. Запрет на выезд за пределы Российской Федерации отменен, а исполнительное производство о взыскании налогов судебным приставом-исполнителем окончено фактическим исполнением, - сообщили в службе судебных приставов.

Напомним, что буквально вчера ведомство распространило аналогичную информацию о жителе Грязей, который оплатил 80 тысяч рублей долга по алиментам после того, как ему закрыли выезд за границу.



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