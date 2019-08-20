Общество

55 минут назад

Должник по алиментам рвался за границу

431
#Приставы #долги #алименты
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Должник по алиментам рвался за границу

Однако приставы сначала заставили его погасить крупный долг.

Судебные приставы сумели добиться погашения крупного долга по алиментам в размере 80 тысяч рублей с помощью специальной меры – ограничения должнику права выезда за границу.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, неплательщик не торопился исполнять решение суда. При этом он собирался на отдых за пределы РФ. Как только он узнал о запрете на выезд, то деньги на оплату долга тут же нашлись – мужчина рассчитался и спокойно улетел отдыхать в теплые края.

Фото bryansku.ru


431
#Приставы #долги #алименты
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