Должник по алиментам рвался за границу

Однако приставы сначала заставили его погасить крупный долг.

Судебные приставы сумели добиться погашения крупного долга по алиментам в размере 80 тысяч рублей с помощью специальной меры – ограничения должнику права выезда за границу.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, неплательщик не торопился исполнять решение суда. При этом он собирался на отдых за пределы РФ. Как только он узнал о запрете на выезд, то деньги на оплату долга тут же нашлись – мужчина рассчитался и спокойно улетел отдыхать в теплые края.



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