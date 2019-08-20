Происшествия

29 минут назад

Суд арестовал мага

5 439
#мошенничество
Суд арестовал мага

На основании постановления Лебедянского районного суда Липецкой области заключена под стражу жительница Ростовской области, обвиняемая в мошенничестве. 

Напомним, что по данным следствия, с августа 2018 года по июнь 2019 года через социальную сеть «ВКонтакте» женщина, с помощью фейковых страниц двух магов, получила от жителя Лебедяни 1 625 000 рублей, за оказание магических услуг.

Вину в преступлении женщина признала полностью.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу обоснована тем, что женщина подозревается в совершении тяжкого преступления», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. 

Кроме того, было установлено, что по месту регистрации женщина не живет и социальными связями не обременена.
5 439
#мошенничество

Комментарии (5)

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Работают когда хотят.

3 минуты назад
ЧТОТО быстро сработали? Наверное кто-то из высшех карму чисел. По этому так быстро сработали, да ещё и без определённого места жительства.
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3

4 минуты назад
у нас один маг и чародей
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Ибрам

6 минут назад
Зачем Мага повезали? Мага вообще порядочный арестант, попутали чтоли?
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РжуНимагу...

10 минут назад
Мага? А кто такая "мага"? :-))
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Трахтибидох

16 минут назад
Видимо, на нее навели порчу более сильные маги из конкурирующей организации, чтоб клиентуру не уводила..
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