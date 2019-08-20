29 минут назад
Суд арестовал мага
На основании постановления Лебедянского районного суда Липецкой области заключена под стражу жительница Ростовской области, обвиняемая в мошенничестве.
Вину в преступлении женщина признала полностью.
«Мера пресечения в виде заключения под стражу обоснована тем, что женщина подозревается в совершении тяжкого преступления», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Кроме того, было установлено, что по месту регистрации женщина не живет и социальными связями не обременена.
Работают когда хотят.
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Ибрам
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