Общество

12 минут назад

В региональной огуречной столице прошел праздник

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#праздник #гуляния
В региональной огуречной столице прошел праздник

Уткино отметило день огурца

Накануне в селе Уткино Задонского района состоялся праздник – День огурца. Уткино считается огуречной столицей Липецкой области с давних времен. Огороды уткинцев представляют собой огромные парники, в которых выращиваются огурцы.

Этому овощу и урожаю 2019 года в целом и был посвящен праздник. Для селян и гостей Уткино устроили гуляния, развлечения. Огромный стол с дарами природы был накрыт для всех желающих.

Вечером в селе прошла дискотека, и завершился праздник фейерверком.

Праздник огурца прошел в Уткино шестой раз.


120
#праздник #гуляния

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