В региональной огуречной столице прошел праздник

Уткино отметило день огурца

Накануне в селе Уткино Задонского района состоялся праздник – День огурца. Уткино считается огуречной столицей Липецкой области с давних времен. Огороды уткинцев представляют собой огромные парники, в которых выращиваются огурцы.



Этому овощу и урожаю 2019 года в целом и был посвящен праздник. Для селян и гостей Уткино устроили гуляния, развлечения. Огромный стол с дарами природы был накрыт для всех желающих.



Вечером в селе прошла дискотека, и завершился праздник фейерверком.



Праздник огурца прошел в Уткино шестой раз.





