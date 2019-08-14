Липчанин обвиняет инспекторов ДПС в вымогательстве взятки

Экипаж ДПС остановил машину Александра Коновалова на специализированной площадке, когда он учил 15-летнего сына вождению

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Вчера во дворе дома №1 по проезду Сиреневый было шумно, людно, мелькали люди в погонах. Прохожие спрашивали, что случилось, и слышали в ответ фразу «взятку вымогали».



Именно такую информацию сообщил участник переполоха, позвонивший в редакцию сайта GOROD48.



Во дворе мы действительно увидели два автомобиля ДПС, людей в форме и гражданских. Рядом хаяли на чем свет стоит инспекторов пожилые женщина и мужчина. Они оказались родителями Александра Коновалов а – главного героя этой истории.



- Я хочу заявить о факте вымогательства взятки со стороны сотрудников ГИБДД, - заявил нам Александр Коновалов. – Сегодня около 14.00 я обучал своего 15-летнего сына вождению на специализированной площадке по улице 50 лет НЛМК за «Метро». Как только сын сел за руль и тронулся, приехал наряд ДПС. Меня пригласили в патрульный автомобиль. В нем я предоставил автоинспекторам все необходимые документы. По ним вопросов не возникло. И тут же началась обработка. Угрожали большими штрафами – с меня 40 тысяч, с ребенка – 15 тысяч рублей. Грозили сообщить в школу сына, о постановке его на учет как несовершеннолетнего правонарушителя.



Далее, со слов Александра, инспекторы предложили «что-нибудь сделать». Не получив ответа, они показали Коновалову цифры на телефоне.



- В ответ они набрали на телефоне число 20, и спросили, могу ли я принести эту сумму, - продолжал Александр Коновалов. – Я сказал, что у меня таких денег с собой нет. Предложил съездить домой на улицу Студеновскую. Их это не устроило. Тогда предложил заехать к родителям на проезд Сиреневый. Позвонил отцу. Рассказал ситуацию. Предложил им два варианта: либо отец деньги привезет, либо сами до него доедем. Выбрали второй вариант. Поднялся в квартиру. У отца, естественно, такой суммы не было. Пригласил родственников и объяснил им все под запись своего телефона.



После этого отец Александра позвонил в службу собственной безопасности ГИБДД. Автоинспекторы, тем временем, вызвали эвакуатор.





Коновалов говорит, что с протоколом о правонарушении он ознакомлен не был, поэтому они с отцом и сыном сели в автомобиль и не давали его эвакуировать.



- Тогда пошли угрозы, - рассказал Александр Коновалов. – Нам показали наручники. Сказали, что применят физическую силу, если мы не добровольно не покинем автомобиль. Пока это все происходило, звонили в полицию. Потом приехал начальник автоинспекторов и сотрудник ОСБ УМВД. Только тогда инспекторы передумали эвакуировать автомобиль. Составили протокол, что я забираю его без признаков повреждения. А также протокол об административном правонарушении, по факту передачи транспортного средства моему сыну. На этом все закончилось.



Логичным кажется вопрос, почему же водитель Коновалов сразу не предложил оформить все протоколы на месте правонарушения? На это Александр заявил, что сначала ему угрожали, затем вымогали деньги. Это возмутило его как гражданина. Поэтому он решил вывести инспекторов на чистую воду, на ходу вместе с отцом придумал план, как заманить их во двор, и уже там привлечь внимание сотрудников полиции и написать заявление о вымогательстве.



Подтвердить его слова, и тем самым, виновность или невиновность автоинспекторов, может только запись регистратора, установленного в патрульной машине.



За комментарием мы обратились к одному из руководителей ГИБДД, который приехал на проезд Сиреневый. Он отметил, что сначала будут рассмотрены видео и другие материалы, а потом принято решение по этой ситуации.



В случившемся будет разбираться и отдел собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.



