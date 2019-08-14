В столкновении двух «ВАЗов» погиб 25-летний парень, 17-летняя девушка попала в больницу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 11 человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 августа в Добровском районе на автодороге Липецк –Доброе - Чаплыгин 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» при обгоне автомобиля «Шевроле Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся со стороны Липецка «Фольксвагеном» под управлением 45-летнего водителя. В результате аварии пострадали водители автомобилей «Фольксваген» и две женщины-пассажирки этих иномарок. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

В Становлянском районе трассе «Дон» 59-летний водитель автомобиля «ДАФ» допустил наезд на стоящий автомобиль «Ауди А8», которым управлял 35-летний водитель. В ДТП получили травмы пассажиры «Ауди» - 10-летний мальчик и 34-летняя женщина, все трое доставлены в больницу. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало нарушение водителем автомобиля «ДАФ» скоростного режима, окончательные причины и условия аварии будут установлены в ходе расследования.

В Тербунском районе на автодороге Тербуны – Солдатское – Казинка – Михайловка 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21061» допустил столкновение с «ВАЗ-21104» под управлением 19-летнего водителя. В ДТП пострадали пассажиры машин: 25-летний юноша погиб на месте, 17-летняя девушка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Ранены и оба водителя, они также попали в больницу.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1342 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 45. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1227 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.