Происшествия

48 минут назад

В столкновении двух «ВАЗов» погиб 25-летний парень, 17-летняя девушка попала в больницу

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#Авария #ДТП
В столкновении двух «ВАЗов» погиб 25-летний парень, 17-летняя девушка попала в больницу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 11 человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 августа в Добровском районе на автодороге Липецк –Доброе - Чаплыгин 33-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» при обгоне автомобиля «Шевроле Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся со стороны  Липецка «Фольксвагеном» под управлением 45-летнего водителя. В результате аварии пострадали водители автомобилей «Фольксваген» и две женщины-пассажирки этих иномарок. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

В Становлянском районе трассе «Дон» 59-летний водитель автомобиля «ДАФ»  допустил наезд на стоящий автомобиль «Ауди А8», которым  управлял 35-летний водитель. В  ДТП получили травмы пассажиры «Ауди» - 10-летний  мальчик и 34-летняя женщина, все трое доставлены в больницу. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало нарушение водителем автомобиля «ДАФ» скоростного режима, окончательные причины и условия аварии будут установлены в ходе  расследования.

В Тербунском районе на автодороге  Тербуны – Солдатское – Казинка – Михайловка 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21061» допустил столкновение с «ВАЗ-21104» под управлением 19-летнего водителя. В ДТП пострадали пассажиры машин: 25-летний юноша погиб на месте, 17-летняя девушка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Ранены и оба водителя, они также попали в больницу. 

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1342 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 45. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1227 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.   




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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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Марьяна

4 минуты назад
Доброжелатель, да, сейчас люди позже взрослеют, чем 200 лет назад. Сейчас до 30 лет - "юноша" и "девушка". А раньше в 30 лет могла быть уже бабушка с внуками, и в 35 умереть. А замуж в 14-15 выходили.
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Доброжелатель

22 минуты назад
Если вы считаете что в 25 лет человек еще юноша, то извините...
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имя

23 минуты назад
Родители, думайте, когда разрешаете сыну или дочери сесть за руль. В 20 лет они не соображают ничего.
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