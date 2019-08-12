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За неудачу в первенстве мира школьница из Грязей отыгралась на своих соотечественницах
Анастасия Козлова выиграла Спартакиаду учащихся России по вольной борьбе.
Анастасия Козлова из Грязей стала победительницей финального этапа IX Спартакиады учащихся России по вольной борьбе
В подмосковном Раменском наша землячка одержала три победы в весовой категории до 69 кг, что характерно – все досрочные. И стала лучшей в стране среди сверстниц!
Свой первый поединок она выиграла у Юлии Шазяиновой из Башкортостана ввиду явного преимущества – 10:0. Затем в полуфинале уложила на «туше» Марию Акулиничеву их Красноярского края, а в финале точно таким же способом взяла верх над Мелиссой Старцевой из Москвы.
Всего на ковер в этой весовой категории выходили 10 сильнейших школьниц России.
Отметим, что Козлова прибыла прямиком из Болгарии, где неделю назад выступала в первенстве мира среди сверстниц. Там Анастасия в интересах команды перешла в более тяжелую весовую категорию – до 69 кг и остановилась в шаге от пьедестала – на 5-м месте. В какой-то степени уроженка Липецкой области взяла реванш у судьбы.
Кроме того, 2-е место в весовой категории 57 кг заняла Елизавета Петлякова, одержав победу в двух схватках, она уступила только в финале сопернице из Северной Осетии.
3-е место в весовой категории 73 кг у Олеси Безугловой, причем в борьбе за "бронзу" Олеся выиграла встречу у представительницы Северной Осетии - 8:0.