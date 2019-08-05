Девушке из Грязей не хватило одной победы до пьедестала почета в первенстве мира по вольной борьбе

Анастасия Козлова пожертвовала своими интересами ради команды.

Анастасия Козлова из Грязей остановилась в шаге от пьедестала почета на первенстве мира по вольной борьбе среди юношей и девушек. Тем не менее, в столице Болгарии Софии наша землячка одержала несколько ярких побед.

Воспитанница СШОР №9 обычно борется в весовой категории до 65кг, но в интересах сборной России на мировом форуме перешла в более тяжелую весовую категорию – до 69 кг, т.е. встречалась с соперницами, имевшими преимущество в весе.

У представительницы Индии наша землячка выиграла без шансов для соперницы со счетом – 12:0.

Во второй схватке пришлось повозиться с конкуренткой из Монголии, здесь Козлова выиграла – 3:2. Впрочем, на последних секундах наша девушка провела «вертушку», за которую должна была получить дополнительно 2 балла, но судьи посчитали, что время вышло.

Анастасия вышла в полуфинал, где ее поджидала Лю Кун из Китая: спортсмены из Поднебесной перехватывают лидерство на планете во многих видах спорта, и на этот раз китаянка оказалась явно сильнее – 6:0.

Козловой оставалось только выступить в матче за «бронзу», где ее соперницей стала Алина Максимова из Белоруссии. Счет встречи оказался равным – 1:1, но по активности судьи отдали победу сопернице, оставив россиянку на итоговом 5-м месте.

Победительницей чемпионата мира стала японка Нонока Накаи, которая в финале победила Лю Кун. «Бронзовые» медали достались Максимовой и Амит Элор из США.

17-летняя кандидат в мастера спорта Козлова имеет солидный послужной список международных побед. В частности, в 2017 году она выигрывала первенство Европы среди спортсменок до 16 лет, а в текущем сезоне становилась вице-чемпионкой Старого Света среди девушек до 18 лет. 5-е место – пока ее лучший результат в первенствах мира.