Общество
сегодня, 11:58
Мальчику из Липецка нужно 5 млн рублей на операцию в США
Российские доктора ничем не могут помочь 5-летнему Ване.
Ваня Затуливетер родился особенным мальчиком. У него от рождения нет правого ушка. Это явление называется микротия - врожденное недоразвитие ушной раковины или отсутствие ее. Малышу сразу поставили и другие неутешительные диагнозы - кондуктивная тугоухость 4 степени и отсутствие слухового прохода. Ваня растет активным и веселым мальчиком, но тугоухость доставляет ему немало неудобств в жизни. Каждый раз ему приходится поворачивать левое ушко на источник звука. Это приносит ребенку дискомфорт.
- В России нам ничем помочь не могут. Мы проходили обследования в крупных медицинских центрах — институте отоларингологии, детском центре диагностики лечения и в Российской детской клинической больнице. Оказалось, что в России операций по восстановлению слуха и ушной раковины не делают, - рассказала GOROD48 мама мальчика Юлия Затуливетер. - Нам удалось найти профильную клинику за рубежом, но региональное управление здравоохранения отказалось погасить наши расходы на лечение.
Операция на восстановление слуха и ушной раковины Вани — посильная задача для американских медиков. За лечение юного липчанина готовы взяться в калифорнийской клинике « Global Hearing ». Врачи озвучили сумму за свои услуги - $ 85 000. Это более 5 млн рублей. Такой суммы у семьи Затуливетер нет, поэтому мама малыша объявила сбор пожертвований. Взносы неравнодушных людей уже помогли внести преодоплату за операцию. Семье осталось собрать 5,1 млн рублей. Узнать, как помочь Ване, можно в специально созданной группе: там размещены банковские реквизиты и контакты мамы ребенка.
- В России нам ничем помочь не могут. Мы проходили обследования в крупных медицинских центрах — институте отоларингологии, детском центре диагностики лечения и в Российской детской клинической больнице. Оказалось, что в России операций по восстановлению слуха и ушной раковины не делают, - рассказала GOROD48 мама мальчика Юлия Затуливетер. - Нам удалось найти профильную клинику за рубежом, но региональное управление здравоохранения отказалось погасить наши расходы на лечение.
Операция на восстановление слуха и ушной раковины Вани — посильная задача для американских медиков. За лечение юного липчанина готовы взяться в калифорнийской клинике « Global Hearing ». Врачи озвучили сумму за свои услуги - $ 85 000. Это более 5 млн рублей. Такой суммы у семьи Затуливетер нет, поэтому мама малыша объявила сбор пожертвований. Взносы неравнодушных людей уже помогли внести преодоплату за операцию. Семье осталось собрать 5,1 млн рублей. Узнать, как помочь Ване, можно в специально созданной группе: там размещены банковские реквизиты и контакты мамы ребенка.
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Ну это не смертельно
Опа
Animal planet.
Александр
Желаю самого быстрого выздоровления
бордюр
vvv
Жить и болеть
Animal planet