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сегодня, 11:58

Мальчику из Липецка нужно 5 млн рублей на операцию в США

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#операция
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Мальчику из Липецка нужно 5 млн рублей на операцию в США

Российские доктора ничем не могут помочь 5-летнему Ване.

Ваня Затуливетер родился особенным мальчиком. У него от рождения нет правого ушка. Это явление называется микротия - врожденное недоразвитие ушной раковины или отсутствие ее. Малышу сразу поставили и другие неутешительные диагнозы - кондуктивная тугоухость 4 степени и отсутствие слухового прохода. Ваня растет активным и веселым мальчиком, но тугоухость доставляет ему немало неудобств в жизни. Каждый раз ему приходится поворачивать левое ушко на источник звука. Это приносит ребенку дискомфорт.

- В России нам ничем помочь не могут. Мы проходили обследования в крупных медицинских центрах — институте отоларингологии, детском центре диагностики лечения и в Российской детской клинической больнице. Оказалось, что в России операций по восстановлению слуха и ушной раковины не делают, - рассказала GOROD48 мама мальчика Юлия Затуливетер. - Нам удалось найти профильную клинику за рубежом, но региональное управление здравоохранения отказалось погасить наши расходы на лечение.

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Операция на восстановление слуха и ушной раковины Вани — посильная задача для американских медиков. За лечение юного липчанина готовы взяться в калифорнийской клинике « Global Hearing ». Врачи озвучили сумму за свои услуги - $ 85 000. Это более 5 млн рублей. Такой суммы у семьи Затуливетер нет, поэтому мама малыша объявила сбор пожертвований. Взносы неравнодушных людей уже помогли внести преодоплату за операцию. Семье осталось собрать 5,1 млн рублей. Узнать, как помочь Ване, можно в специально созданной группе: там размещены банковские реквизиты и контакты мамы ребенка.







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#операция
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Комментарии (15)

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41 секунду назад
у "врио" , он миллионер и говорят у него недвижимость за бугром , попросить надо , может дать для поднятия рейтинга.
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Ну это не смертельно

46 секунд назад
Перебьются. Или за свой счёт.Уже до противного!"ушко у него,мля,заворачивается!" А ещё носик не тот и глазки бы другой формы!!!
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Опа

11 минут назад
По моему на преображение быханова сада потратили около 14000000 рублей, очень нужная, только вот гулять там скоро не кому будет,деть у нас в России и в частности больные и лечить их никто не собирается
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Animal planet.

15 минут назад
Animal planet, придурок,я натуралкой кормлю.
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Александр

17 минут назад
В России могут помочь беглым чиновникам и депутатам А на детей помощь 50 руб после 1.5 года в декрете. Вот поэтому и собираем всем миром нашим деткам .
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Желаю самого быстрого выздоровления

25 минут назад
+ 1000 на сбер, выздоравливайте, и знайте добрых людей больше, Иван обязательно будет слышать
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бордюр

27 минут назад
вот куда надо тратить деньги,а не бордюры с плиткой с места на место перекладывать
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vvv

29 минут назад
страна дураков ....ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА ...ЖИВЕМ ВСЕ В НИЩЕТЕ КРОМЕ ВОРОВ ......И РЕБЕНКА ЗА 5 МИЛ ...ОПЕРАЦИЮ ДЕНЕГ НЕТ....РАБ ЗОНУ КОРОЛЕВ ПОСТРОИЛ ...ВОЙНЫ НЕ БЫЛО А РАБОТАЕМ ЗА МИЗЕРНУЮ ЗАРПЛАТУ НА ИНОСТРАНЦЕВ ....страна дураков
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Жить и болеть

35 минут назад
в этой стране невообразимо дорого.
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Animal planet

сегодня, 12:25
Собачий корм нынче дорог. Я бы дал,НО...
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