Спорт

22 минуты назад

Липецкий «Металлург» оштрафовали … за мат болельщиков

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#Футбол #"Металлург"
Липецкий «Металлург» оштрафовали … за мат болельщиков

Клуб уже обратился к фанатам, чтобы те больше не сквернословили на стадионе.

Липецкий «Металлург» заплатит 10 тысяч рублей штрафа за поведение своих болельщиков во время домашнего матча со столичным «Строгино».

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС, который после каждого тура выносит наказания для провинившихся.

Липчане оказались в протоколе КДК на основании рапорта инспектора игры Георгия Беликова из Брянска (далее цитата из решения) «в соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики».

Несмотря на то, что«сталевары» крупно обыграли «Строгино» - 4:0, некоторые действия арбитра вызвали гнев местных болельщиков, например – удаление липецкого защитника Ильи Баульчева на 19-й минуте.

10 тысяч не такой большой штраф, но футбольный клуб Липецка давно считает каждую копейку, поэтому решение КДК тоже вызвало негодование «торсиды». «Это как найти нищего на улице и обобрать», - написал болельщик в одной из социальных сетей. При этом комментаторы в Интернете по большей части сочувствуют «Металлургу», ведь он не виноват в поведении части аудитории, но по регламенту РФС именно клубы несут ответственность за все происходящее на стадионах.

ФК «Металлург» уже выпустил официальное заявление по этому поводу, в котором назвал своих болельщиков «самыми лучшими в мире» и призвал их соответствовать высокому статусу. По крайней мере, не сквернословить на трибунах.

- Мы будем считать все произошедшее досадным недоразумением. Верим, что второй раз «на одни и те же грабли» наши болельщики наступать не станут. И эмоции на наших трибунах продолжат находить шумный выход, но в пределах этики. И что клубу больше не придется платить штрафы. И что наши болельщики подтвердят репутацию влюбленных в футбол и «Металлург» прекраснейших людей на земле.

По информации GOROD48, в ближайшее время клуб планирует выпустить видеоролик социальной рекламы акции «Стоп-мат» на стадионе.

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#Футбол #"Металлург"

Комментарии (2)

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Перри Мейсон

3 минуты назад
Бред какой-то..б
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весёлый

4 минуты назад
Вся страна ругается и низы ,и верхи
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