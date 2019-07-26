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Видео первой в сезоне эффектной победы «Металлурга» на своем поле

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#Футбол #"Металлург" #видео
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Видео первой в сезоне эффектной победы «Металлурга» на своем поле
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В первом домашнем матче нового сезона «Металлург» красиво победил столичное «Строгино» - 4:0, играя большую часть времени вдесятером.

Отчет о матче можно прочитать здесь, а комментарии главных тренеров увидеть тут и тут.

Липчане, набрав в двух турах максимально возможные 6 очков и имея красивую разницу забитых и пропущенных мячей – 6-0, возглавили турнирную таблицу в группе «Центр».

Правда, от чемпионата команде Сергея Машнина придется ненадолго отвлечься: в воскресение, 28 июля «сталеваров» ждет игра 1/128 финала Кубка России в Белгороде с «Салютом».

1 234
#Футбол #"Металлург" #видео
3

Комментарии (1)

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ВВП

2 минуты назад
Ипать колотить .....какая заслуга!!!Ушлепаны выиграли у ушлёпков!!
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