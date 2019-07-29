Общество

12 минут назад

Правительство увеличило софинансирование Липецкой области

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#расход #бюджет
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Правительство увеличило софинансирование Липецкой области

Но оно все равно осталось на минимальном среди соседей уровне.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о распределении субсидий из федерального бюджета по регионам страны. В документе внесены поправки в часть предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов страны. Коррективы коснулись и нашего региона.

Если ранее правительство закладывало для Липецкой области предельный объем софинансирования на 2019-2021 год в 72%, то теперь софинансирование расходов в 2022 году сможет достигать 74%. Это — самый минимальный уровень среди регионов Центрального Черноземья. Так, Белгородская область с 2020 по 2022 годы будет получать софинансирование в 76-79%, Воронежская — 85-86%, Курская — 87%, Тамбовская — 91%.

Документ с предельным уровнем софинансирования был вынесен на рассмотрение Министерством финансов РФ. Принятое решение позволит федеральным органам исполнительной власти – главным распорядителям средств федерального бюджета и органам исполнительной власти субъектов Федерации определить объёмы софинансирования при предоставлении субсидий на 2020–2022 годы, считают в кабинете министров.
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#расход #бюджет
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Комментарии (1)

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Кот скептик

7 минут назад
Потому что здесь терпилы одни, партию и преза поддерживают, не митингуют. Значит, всем довольны, ну а раз так, то деньги пойдут тем, кого что-то не устраивает и они хотят перемен.
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