Правительство увеличило софинансирование Липецкой области

Но оно все равно осталось на минимальном среди соседей уровне.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжении о распределении субсидий из федерального бюджета по регионам страны. В документе внесены поправки в часть предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов страны. Коррективы коснулись и нашего региона.



Если ранее правительство закладывало для Липецкой области предельный объем софинансирования на 2019-2021 год в 72%, то теперь софинансирование расходов в 2022 году сможет достигать 74%. Это — самый минимальный уровень среди регионов Центрального Черноземья. Так, Белгородская область с 2020 по 2022 годы будет получать софинансирование в 76-79%, Воронежская — 85-86%, Курская — 87%, Тамбовская — 91%.



Документ с предельным уровнем софинансирования был вынесен на рассмотрение Министерством финансов РФ. Принятое решение позволит федеральным органам исполнительной власти – главным распорядителям средств федерального бюджета и органам исполнительной власти субъектов Федерации определить объёмы софинансирования при предоставлении субсидий на 2020–2022 годы, считают в кабинете министров.