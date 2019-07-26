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Медики: гречку нужно есть три раза в неделю

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Медики: гречку нужно есть три раза в неделю

В этом продукте присутствует богатый состав

О пользе гречки, пожалуй, знают все. В ней огромное количество витаминов, аминокислот, минеральных веществ, углеводов и полиненасыщенных жиров. Если есть крупу каждый день, можно поправить здоровье, сообщает МедикФорум. Особенно полезны завтраки, в которые входит гречка.

Так, в гречке содержится рутин, который участвует в укреплении сосудов и сокращает риск развития различных патологий. Особую пользу крупа приносит людям после операции и беременным женщинам.

Кверцетин, которым гречка также богата, очищает сосуды. Кроме того, эта крупа оказывает благотворное влияние на ЦНС и помогает преодолеть состояние стресса и напряжения. Благодаря витамину Е в гречке, улучшается состояние волос и кожи, а флавоноиды и антиоксиданты замедляют процесс старения.

Если есть гречку три раза в день, можно улучшить пищеварение и устранить проблемы в ЖКТ.

Крупа также рекомендована людям, которые больны диабетом. Гречка им помогает контролировать сахар в крови.
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