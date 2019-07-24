Происшествия

47 минут назад

Фура с документами улетела в кювет под Липецком

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#авария #ДТП

Грузовик рассыпал на дороге коробки с бумагами.

Сегодня днем под Липецком в селе Новая Деревня в аварию попал «МАЗ» транспортно-экспедиционной компании. Фура задела остановку, сообщают очевидцы ДТП. В тот момент в павильоне находилась женщина, она не пострадала. Фура затормозила в нескольких метрах от опоры линии электроснабжения и газовой трубы. Последствия ДТП попали на фото и видео.

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Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, водителя «МАЗа» подрезали, и ему пришлось уходить от столкновения. Сейчас движение по трассе затруднено: грузовик перегородил полосу, из фуры выпали коробки с документами.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Александр

17 минут назад
Кто видел как происходила авария и если у кого есть запись с видеорегистратора огромная просьба откликнуться. На фуре ехал родной дятька. Его порезала Газель и уехала с места ДТП. Не оставайтесь равнодушными. Мой номер 89042196243.
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