Фура с документами улетела в кювет под Липецком

Грузовик рассыпал на дороге коробки с бумагами.

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Сегодня днем под Липецком в селе Новая Деревня в аварию попал «МАЗ» транспортно-экспедиционной компании. Фура задела остановку, сообщают очевидцы ДТП. В тот момент в павильоне находилась женщина, она не пострадала. Фура затормозила в нескольких метрах от опоры линии электроснабжения и газовой трубы. Последствия ДТП попали на фото и видео.Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, водителя «МАЗа» подрезали, и ему пришлось уходить от столкновения. Сейчас движение по трассе затруднено: грузовик перегородил полосу, из фуры выпали коробки с документами.