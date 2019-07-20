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Найдено тело пропавшего 12 июня 24-летнего Сергея Чекрыжова
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Тело 24-летнего Сергея Чекрыжова, который пропал в Липецке 12 июня, найдено в районе "пионерлагерей".
- Пока данных о причинах гибели Сергея Чекрыжова нет, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Тело пролежало в лесу несколько недель.
Напомним, что по факту исчезновения Сергея Чекрыжова была назначена доследственная проверка.
Сотрудники СУ СК РФ по Липецкой области выяснили, что в ночь на 12 июня Сергей поссорился с сожительницей в ее квартире на проспекте Победы, демонстративно разбил два сотовых телефона, собрал свои вещи, сел в автомобиль «Фольксваген Поло» и уехал. Около трех часов ночи на трассе Липецк-Хлевное он столкнулся с «Киа Рио». После оформления протоколов аварии сотрудники ДПС отправили «Фольксваген Поло» на эвакуаторе на штрафстоянку, а его водителя высадили в районе кольца Трубного завода. В 10 часов утра 12 июня Сергей Чекрыжов попал в объектив камеры уличного наблюдения на трассе Орел-Тамбов - он шел по направлению к улице Баумана. И позже его никто не видел.
В этот же день в лесополосе у Сселок выгуливавший собаку автомобилист нашел мужские кроссовки и барсетку с документами на имя пропавшего парня.
Место, где были обнаружены обувь и документы Сергея Чекрыжова, тщательно прочесали полицейские и кинологи, но безрезультатно.
Напомним, что по факту исчезновения Сергея Чекрыжова была назначена доследственная проверка.
Сотрудники СУ СК РФ по Липецкой области выяснили, что в ночь на 12 июня Сергей поссорился с сожительницей в ее квартире на проспекте Победы, демонстративно разбил два сотовых телефона, собрал свои вещи, сел в автомобиль «Фольксваген Поло» и уехал. Около трех часов ночи на трассе Липецк-Хлевное он столкнулся с «Киа Рио». После оформления протоколов аварии сотрудники ДПС отправили «Фольксваген Поло» на эвакуаторе на штрафстоянку, а его водителя высадили в районе кольца Трубного завода. В 10 часов утра 12 июня Сергей Чекрыжов попал в объектив камеры уличного наблюдения на трассе Орел-Тамбов - он шел по направлению к улице Баумана. И позже его никто не видел.
В этот же день в лесополосе у Сселок выгуливавший собаку автомобилист нашел мужские кроссовки и барсетку с документами на имя пропавшего парня.
Место, где были обнаружены обувь и документы Сергея Чекрыжова, тщательно прочесали полицейские и кинологи, но безрезультатно.
15 4096
Animal planet.
Хорошо что у меня нет девушки.
Бенни ПетуХейт
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