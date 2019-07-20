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Найдено тело пропавшего 12 июня 24-летнего Сергея Чекрыжова

15 4096
#пропавшие без вести
Найдено тело пропавшего 12 июня 24-летнего Сергея Чекрыжова

Тело 24-летнего Сергея Чекрыжова, который пропал в Липецке 12 июня, найдено в районе "пионерлагерей".

- Пока данных о причинах гибели Сергея Чекрыжова нет, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Тело пролежало в лесу несколько недель. 

Напомним, что по факту исчезновения Сергея Чекрыжова была назначена доследственная проверка.

Сотрудники СУ СК РФ по Липецкой области выяснили, что в ночь на 12 июня Сергей поссорился с сожительницей в ее квартире на проспекте Победы, демонстративно разбил два сотовых телефона, собрал свои вещи, сел в автомобиль «Фольксваген Поло» и уехал. Около трех часов ночи на трассе Липецк-Хлевное он столкнулся с «Киа Рио». После оформления протоколов аварии сотрудники ДПС отправили «Фольксваген Поло» на эвакуаторе на штрафстоянку, а его водителя высадили в районе кольца Трубного завода. В 10 часов утра 12 июня Сергей Чекрыжов попал в объектив камеры уличного наблюдения на трассе Орел-Тамбов - он шел по направлению к улице Баумана. И позже его никто не видел.

В этот же день в лесополосе у Сселок выгуливавший собаку автомобилист нашел мужские кроссовки и барсетку с документами на имя пропавшего парня. 

Место, где были обнаружены обувь и документы Сергея Чекрыжова, тщательно прочесали полицейские и кинологи, но безрезультатно. 
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#пропавшие без вести

Комментарии (15)

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Animal planet.

13 минут назад
Жалко парня,нахрен эти бабы нужны.
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Хорошо что у меня нет девушки.

13 минут назад
Нервы в порядке и телефон цел.
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Бенни ПетуХейт

17 минут назад
жиль грешно и помер смешно
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Будьте добрее и умнее

24 минуты назад
Тупорылое и тухлодырое животное здесь только ты) Твой комментарий свидетельствует тому , что присутствие мозга и здравого смысла у тебя не наблюдается) Идиот он и в Африке идиот))
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Знакомый

26 минут назад
Настя мразота,довела его.Из за нее это все
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КПРФ

43 минуты назад
Даша, согласен... убил бы дуру, отсидел максимум 4 года и был бы счастлив
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Точно!.

44 минуты назад
К бабам, Кончил в тело, гуляй смело !.
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К бабам

45 минут назад
Нужно относиться, как к тухлодырым животным , Не рассматривать их всерьез , Дырка, она и в Африке дырка !.
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Около

48 минут назад
Даша, нашла время и место где высказывать своё * мнение!
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Алкан с пятнадцатого

48 минут назад
Парашют искали и жмура заодно нашли.
ответить
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