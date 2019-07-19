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Липецкая вечЁрка: пьяный поджог, оценка политической обстановки и ажиотаж на Городище

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: пьяный поджог, оценка политической обстановки и ажиотаж на Городище

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 19 июля.

Активнее всего липчане сегодня интересовались происшествие в Скорняково. Там пьяный дебошир сжег свою машину. Известно, что мужчина поссорился с женой. Его доставили в отдел полиции, где он вступил в конфликт и с полицейскими.

Первый скейт-парк Липецка открыли в парке Победы. Он смонтирован на месте бывшего автодрома. Его проект согласовала с липецкими скейтерами и реализовала компания «Спортивная архитектура». Общая стоимость проекта составила 18 миллионов рублей.

Около сотни комментариев собрала новость «Александр Кынев: «Думаю, врио губернатора заинтересован в конкурентных выборах». Известный столичный политолог проанализировал избирательную кампанию в Липецкой области: « Если говорить о Липецке… Липецк не относится к регионам с сильным протестным голосованием».

Но до выборов еще далеко, а День города уже наступил. В Липецке уже состоялась серия концертов, открыт корпус детсада, первая очередь реконструкции парка. Сегодня вечером главной площадкой праздника стало Городище. Кажется, общественная зона за раз еще не видела такого количества гостей. Смотрите сами.

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#вечёрка
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Комментарии (1)

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Даник

34 минуты назад
как же достало это городище! Неужели люди не поняли, что оно не может вместить всех желающих?!! Идиоты.
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