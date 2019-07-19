Липчане собрались на Городище в ожидании звёзд

Молодежный фестиваль Black Star начался на липецком Городище. Для его проведения перекрыто движение по Плехановскому спуску и Театральной площади. На Городище можно попасть только через рамки металлоискателя.



Фестиваль начался с танцевального баттла команд Липецкой области. Зрители внимательно наблюдают за танцорами, но многие из тени. Большинство зрителей уже заняли лучшие места у сцены; остальные прячутся от солнца, в ожидании выступления музыкантов Black Star. Визуально, на Городище не меньше 2500 человек.



Организаторы фестиваля анонсировали выступление четырёх звёзд музыкального лейбла Тимати. Сегодня на сцену Городища поднимется 33-летний Натан, 22-летняя блогер и певица Клава Кока из Екатеринбурга и Ternovoy - певец, рэпер и актёр из Ташкента. Кроме того, липчанам сегодня споёт новобранец Black Star - 24-летний петербуржец Ars-N.



Музыканты должны выйти на сцену в 19.30. Их выступление продлится до салюта, который запланирован на 22:40. Организация фестиваля Black Star и салют - подарок спонсоров к Дню города.



