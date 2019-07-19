Общество

сегодня, 18:06

Липчане собрались на Городище в ожидании звёзд

25 2188
#День города
3
Липчане собрались на Городище в ожидании звёзд
Молодежный фестиваль Black Star начался на липецком Городище. Для его проведения перекрыто движение по Плехановскому спуску и Театральной площади. На Городище можно попасть только через рамки металлоискателя.

Фестиваль начался с танцевального баттла команд Липецкой области. Зрители внимательно наблюдают за танцорами, но многие из тени. Большинство зрителей уже заняли лучшие места у сцены; остальные прячутся от солнца, в ожидании выступления музыкантов Black Star. Визуально, на Городище не меньше 2500 человек. 

Организаторы фестиваля анонсировали выступление четырёх звёзд музыкального лейбла Тимати. Сегодня на сцену Городища поднимется 33-летний Натан, 22-летняя блогер и певица Клава Кока из Екатеринбурга и Ternovoy - певец, рэпер и актёр из Ташкента. Кроме того, липчанам сегодня споёт новобранец Black Star - 24-летний петербуржец Ars-N.  

Музыканты должны выйти на сцену в 19.30. Их выступление продлится до салюта, который запланирован на 22:40. Организация фестиваля Black Star и салют - подарок спонсоров к Дню города.

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25 2188
#День города
3

Комментарии (25)

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Город

27 секунд назад
Приятного вечера жителям ,,элитных" домов на улицах:Кузнечная,Трудовая,Подовражная.Не слишком-ли сильно дребезжит посуда в буфете? А как вам спится под вопли ,,звёзд"?
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7777777

5 минут назад
Обмочит их сегодня
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гостья

12 минут назад
По Липецкому времени в прямом эфире Хор Турецкого из ОЦКНТ!!!
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Перри Мейсон

14 минут назад
Барадач, интересная точка зрения..Возможно вы правы...
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Барадач

16 минут назад
Перри Мейсон, да страдания формируют мыслительные процессы , а те в свою очередь создают более совершенные произведения))
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Перри Мейсон

19 минут назад
Рсдрп, из этого можно сделать вывод, что лучше бы они оставались рабами..
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Рсдрп

25 минут назад
Перри Мейсон, Когда негры были рабами они придумали джаз, когда их освободили- рэп.
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Перри Мейсон

26 минут назад
дмитрий, " да, русский реп говно " Можно подумать, что нерусский рэп лучше...
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Изя

27 минут назад
дмитрий, С такими идиотами купе на этом городище- говнище трудновато будет страну спасать.
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Рсдрп

29 минут назад
1, Я конечно старый пердун, вырос на рок музыке. Но на городище сегодня явное говнище. Если уж рэперов приглашать, то хотя бы Бастуют, Касту или Васю обломова. А это просто днище для быдляка.
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