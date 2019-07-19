Первый скейт-парк Липецка открыли в парке Победы

Скейт-парк смонтирован на месте бывшего автодрома. Его проект согласовала с липецкими скейтерами и реализовала компания «Спортивная архитектура». Здесь есть стрит зона, имитирующая элементы, которые можно встретить на городских улицах, разноуровневая горка «Вулкан», парапет для скольжения «Радуга», а также круглая чаша с перепадами «Бассейн». Все они выполнены из бетона.

Предполагается, что в парке появится и памп-трек для колесных видов спорта. Специальная трасса представляет собой чередование ям, кочек и контруклонов без ровных участков. Затем строители создадут зону для прогулок и отдыха, а также смонтируют освещение. Все это планируется сделать в нынешнем году. Общая стоимость проекта составила 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Липецка.