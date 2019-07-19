Общество

сегодня, 08:38

Первый скейт-парк Липецка открыли в парке Победы

31 2399
#скейт-парк #день города
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Первый скейт-парк Липецка открыли в парке Победы

Скейт-парк смонтирован на месте бывшего автодрома. Его проект согласовала с липецкими скейтерами и реализовала компания «Спортивная архитектура». Здесь есть стрит зона, имитирующая элементы, которые можно встретить на городских улицах, разноуровневая горка «Вулкан», парапет для скольжения «Радуга», а также круглая чаша с перепадами «Бассейн». Все они выполнены из бетона. 

Предполагается, что в парке появится и памп-трек для колесных видов спорта. Специальная трасса представляет собой чередование ям, кочек и контруклонов без ровных участков. Затем строители создадут зону для прогулок и отдыха, а также смонтируют освещение. Все это планируется сделать в нынешнем году. Общая стоимость проекта составила 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Липецка.


31 2399
#скейт-парк #день города
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Комментарии (31)

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Это полный бред.

2 минуты назад
гость, Вместо ледового дворца на 5000 зрителей- какой то фуфловый футбольный манеж на 300 зрителей. Просто слов нет. Прикатились камни. Зато один урод едераст Гулевский а Госдуме, а второй Королев в Совете Федерации. Где посадки?
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Артем Кирьянов

17 минут назад
Остановите строительство подобной дури, вы не правы
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Остановите строительство подобной дури

20 минут назад
эту дурь никому ненужную построили, а военную технику - любимое место детей, снесли? Остановите строительство этой никому не нужной дури. Да ещё в ущерб детям. Да ещё в таких местах. Эта дурь никому не нужна. Такие огромные деньги тратятся на потеху 10-20 человек
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Александр

48 минут назад
стас, пушки перенесли к памятнику
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Справедливый

сегодня, 10:50
Им в этом возрасте качаться нужно,Саня прав.А то приходят в армию на большинство смотреть страшно.Зато на доске и великах скачат физическог развития ни кокого.
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Проходящий мимо

сегодня, 10:50
Я не спец... Но это нормально из бетона делать покрытие? Это чтобы один раз шибануться и не мучаться?
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Серг

сегодня, 10:48
на след. недели ливни по прогнозу , куда вода уходить должна с чаши ?
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стас

сегодня, 10:46
Что другого места не нашли где пушки, с ними дети охотно играли , год назад сделали новую площадку с лавочками сейчас снесли ,мозг должен быть в голове а не в Ж.....пе.
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Трест

сегодня, 10:45
Парк Победы коммерческий стал, все за деньги.
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Саня

сегодня, 10:44
Ну а где турники,брусья,рукоходы? Три турника на весь парк.
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