В Липецке эвакуировали автовокзал

Произошло короткое замыкание.

Персонал автовокзала и пассажиров сегодня днем эвакуировали из-за короткого замыкания, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



Из здания автовокзала вывели 100 сотрудников и 500 посетителей. Причиной эвакуации стала неполадка в электрощитовой на первом этаже. Короткое замыкание произошло без последующего горения.



Работа автовокзала не блокирована из-за неполадок с электричеством. Рейсы отправляют в штатном режиме.