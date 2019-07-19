Происшествия

сегодня, 12:23

В Липецке эвакуировали автовокзал

7 3796
#автовокзал #эвакуация
4
В Липецке эвакуировали автовокзал

Произошло короткое замыкание.

Персонал автовокзала и пассажиров сегодня днем эвакуировали из-за короткого замыкания, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Из здания автовокзала вывели 100 сотрудников и 500 посетителей. Причиной эвакуации стала неполадка в электрощитовой на первом этаже. Короткое замыкание произошло без последующего горения.

Работа автовокзала не блокирована из-за неполадок с электричеством. Рейсы отправляют в штатном режиме.
7 3796
#автовокзал #эвакуация
4

Комментарии (7)

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ттт

56 минут назад
рейсы то отправляются, а пассажиры? их эвакуировали ....
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Мучко

сегодня, 14:45
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/oprese
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Вокзал-на пр. Победы,

сегодня, 13:41
Люблю Город48, станция-на Соколе
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Душка

сегодня, 13:29
Автовокзал у нас один ,на соколе -автостанция !!!!Люблю Город48,
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Пиндос

сегодня, 13:10
Маша, два - на Соколе и на пр. Победы
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Маша

сегодня, 12:49
Люблю Город48, разве не один у нас автовокзал
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Люблю Город48

сегодня, 12:28
А какой автовокзал-то? Вот за что я люблю Город48!
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