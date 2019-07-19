Происшествия
сегодня, 12:23
В Липецке эвакуировали автовокзал
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Произошло короткое замыкание.
Персонал автовокзала и пассажиров сегодня днем эвакуировали из-за короткого замыкания, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Из здания автовокзала вывели 100 сотрудников и 500 посетителей. Причиной эвакуации стала неполадка в электрощитовой на первом этаже. Короткое замыкание произошло без последующего горения.
Работа автовокзала не блокирована из-за неполадок с электричеством. Рейсы отправляют в штатном режиме.
Из здания автовокзала вывели 100 сотрудников и 500 посетителей. Причиной эвакуации стала неполадка в электрощитовой на первом этаже. Короткое замыкание произошло без последующего горения.
Работа автовокзала не блокирована из-за неполадок с электричеством. Рейсы отправляют в штатном режиме.
7 3796
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