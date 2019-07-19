50-летняя велосипедистка и ее 3-летняя пассажирка попали под колеса «ВАЗа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 июля в Липецке на проспекте Победы 36-летний водитель «Лады-Калины» столкнулся с «Рено» с 29-летним водителем за рулем. В ДТП 26-летняя пассажирка иномарки получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В селе Сторожевое Усманского района 57-летний водитель «ВАЗ-2105» по предварительным данным, неправильно выбрал дистанцию и допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая двигалась по правому краю проезжей части в попутном направлении. Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Так же в ДТП пострадала ее 3-летняя пассажирка – она находилась в детском кресле на раме велосипеда. Девочка получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1695 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1298 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.