Происшествия

сегодня, 09:17

50-летняя велосипедистка и ее 3-летняя пассажирка попали под колеса «ВАЗа»

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#авария #ДТП
50-летняя велосипедистка и ее 3-летняя пассажирка попали под колеса «ВАЗа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 июля в Липецке на проспекте Победы 36-летний водитель «Лады-Калины» столкнулся с «Рено» с 29-летним водителем за рулем. В ДТП 26-летняя пассажирка иномарки получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В селе Сторожевое Усманского района 57-летний водитель «ВАЗ-2105» по предварительным данным, неправильно выбрал дистанцию и допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая двигалась по правому краю проезжей части в попутном направлении. Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Так же в ДТП пострадала ее 3-летняя пассажирка – она находилась в детском кресле на раме велосипеда. Девочка получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1695 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1298 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (11)

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Любим читать!

3 минуты назад
На пустой дороге в колхозе наезд на бапку с ребенком надо расценивать как покушение на убийство! Короче, хотел задавить! Точно также высказывался в Студгородке, 26, и ёпарь Алки с последнего подъезда, Сашка, когда Алка натравливала его на соседа. "Давить таких надо. Давить! "- крикнул * в окно соседу и они поехали трахаться.
ответить

Юшинская заправка

35 минут назад
Два экипажа ГИБДД поймав пьяного цыгу за 10 тыр. отпустили. Не опустили.а отпустили.
ответить

Ха-ха

55 минут назад
гость 1, иди стаканчик накати, а то тебя отпускает, и оставь клавиатуру в покое! Не буробь!
ответить

Dim

сегодня, 10:41
Тазавод либо косой либо слепой либо бухой.
ответить

Два дебила - это сила!

сегодня, 10:15
Ребёнка жалко. С дураками и погибнуть можно
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гость 1

сегодня, 10:13
Краевед, ты уверен что никто?
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Краевед

сегодня, 10:06
Как можно в чистом поле, где проходит одна машина в час и один велосипед в сутки - так обделаться?! Водила, ясное дело, под парами - по деревне никто на трезвую не едет.
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игп

сегодня, 10:05
На ВАЗе тормозов нет. Как и в голове украинца
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Ярослав

сегодня, 10:00
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/oprese
ответить

Груня

сегодня, 09:48
Началось в колхозе утро
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