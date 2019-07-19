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50-летняя велосипедистка и ее 3-летняя пассажирка попали под колеса «ВАЗа»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.
В селе Сторожевое Усманского района 57-летний водитель «ВАЗ-2105» по предварительным данным, неправильно выбрал дистанцию и допустил наезд на 50-летнюю велосипедистку, которая двигалась по правому краю проезжей части в попутном направлении. Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Так же в ДТП пострадала ее 3-летняя пассажирка – она находилась в детском кресле на раме велосипеда. Девочка получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1695 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1298 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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