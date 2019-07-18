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Из-за ремонта улицы Ильича меняется движение автобусов некоторых маршрутов

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#транспорт
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Из-за ремонта улицы Ильича меняется движение автобусов некоторых маршрутов
Департамент транспорта информирует липчан о том, что в связи с проведением второго этапа ремонта дорожного полотна по улице Ильича, с 19 июля до окончания работ движение автобусов муниципальных маршрутов №19 «пл. Клименкова - 3 участок ЛТЗ - п. Заречье - пл. Клименкова», №33 «Чаплыгинское шоссе - 3 участок ЛТЗ», №323А «Ж/д вокзал - 3 участок ЛТЗ», №379 «ул. Пришвина - ул. Московская - 3 участок ЛТЗ» будет осуществляться в прямом направлении по схеме:«… - ул. Краснозаводская – ул. Ленинградская - ул. Коммунистическая – ул. Волгоградская – ул. Ильича – далее по маршруту», в обратном - «… - ул. Ильича – ул. Волгоградская – ул. Студенческая – ул. 3 Сентября - ул. Краснозаводская – далее по маршруту». 


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#транспорт
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О транспортной доступности крайних автобусов на Сырский. - Автобус 24а - время прохождения ост ул Терешковой 00:05,Обл Больница 00:17, 27 микр 00:24. -Автобус 28: Пл Кольцевая 00:31,27 микр 00:38. Приятных поездок с актуальным расписание любого городского автобуса от конечных пунктов вы можете ознакомиться здесь http://www.lt-systems.ru/ Приятных поездок Быстро, Выгодно, Экономно .
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