Из-за ремонта улицы Ильича меняется движение автобусов некоторых маршрутов

Департамент транспорта информирует липчан о том, что в связи с проведением второго этапа ремонта дорожного полотна по улице Ильича, с 19 июля до окончания работ движение автобусов муниципальных маршрутов №19 «пл. Клименкова - 3 участок ЛТЗ - п. Заречье - пл. Клименкова», №33 «Чаплыгинское шоссе - 3 участок ЛТЗ», №323А «Ж/д вокзал - 3 участок ЛТЗ», №379 «ул. Пришвина - ул. Московская - 3 участок ЛТЗ» будет осуществляться в прямом направлении по схеме:«… - ул. Краснозаводская – ул. Ленинградская - ул. Коммунистическая – ул. Волгоградская – ул. Ильича – далее по маршруту», в обратном - «… - ул. Ильича – ул. Волгоградская – ул. Студенческая – ул. 3 Сентября - ул. Краснозаводская – далее по маршруту».