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1085
сегодня, 00:43

В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень опасности

В Липецке и Липецком округе объявлен красный уровень опасности: «Угроза атаки БПЛА» . В городе воют сирены.

– Не подходите к окнам;

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход; 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
воздушная тревога
БПЛА
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