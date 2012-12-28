Сегодня в Липецке: убийство в кукольном театре, липчане выбирают маршруты на майские праздники – Египет, ОАЭ, огород
35-летний ельчанин задолжал дочерям 150 000 рублей и получил полгода принудительных работ и судимость
Происшествия
1085
сегодня, 00:43
В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень опасности
– Не подходите к окнам;
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход;
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».
0
2
24
0
3
Комментарии