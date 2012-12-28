В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень опасности

В Липецке и Липецком округе объявлен красный уровень опасности: «Угроза атаки БПЛА» . В городе воют сирены.– Не подходите к окнам;– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход;– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».