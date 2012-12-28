В Липецке усилится ветер

МЧС разослало экстренное предупреждение.

ГУ МЧС России по Липецкой области предупреждает горожан об усилении ветра в ближайший час и с сохранением в течении дня до 16 м/с.

«При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — сообщают спасатели.