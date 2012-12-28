22-летний липчанин лишился 89 000 рублей.

За выходные сразу двоих липчан обманули под предлогом продажи билетов на представления.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 27 апреля 22-летний парень покупал через сайт билеты на стендап. При этом продавцу потребовалась демонстрация экрана — как только покупатель это сделал, c его банковской карты было похищено 89 000 рублей.Днём ранее — 26 апреля в Липецке в полицию обратился ещё один 22-летний парень. Он пытался купить электронный билет в театр на спектакль и лишился 21 800 рублей.