Происшествия
вчера, 16:45
Липчанин четыре дня пролежал с ножевым ранением в московском овраге и выжил
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Раненого спас прохожий.
Как сообщает телеграм-канал Mash, 29-летний Владимир, приехавший в Москву из Липецкой области, четыре дня пролежал в овраге, получив ножевое ранение.
Мужчину заметил случайный прохожий, он вызвал полицию и скорую, но не дождался их и ушёл на работу.
Возвращаясь вечером, москвич вновь увидел Владимира — он всё ещё был в овраге, к нему никто не приехал. Пришлось звонить снова и контролировать, чтобы на этот раз точно помогли. Сейчас Владимир находится в больнице, говорит с трудом, но идёт на поправку. Кто ударил его ножом и скинул в овраг Владимир не помнит.
Мужчину заметил случайный прохожий, он вызвал полицию и скорую, но не дождался их и ушёл на работу.
Возвращаясь вечером, москвич вновь увидел Владимира — он всё ещё был в овраге, к нему никто не приехал. Пришлось звонить снова и контролировать, чтобы на этот раз точно помогли. Сейчас Владимир находится в больнице, говорит с трудом, но идёт на поправку. Кто ударил его ножом и скинул в овраг Владимир не помнит.
29 6147
Алиса
ВРИО ( Берия)
Гость
Олег
Просто человек
А лучше, Константин , Вспомните Бернеса !.
Константин
А , простите , у вас
Татьяна
Да ты прям - таки