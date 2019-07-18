Происшествия

вчера, 16:45

Липчанин четыре дня пролежал с ножевым ранением в московском овраге и выжил

29 6147
#поножовщина
3
Липчанин четыре дня пролежал с ножевым ранением в московском овраге и выжил

Раненого спас прохожий.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 29-летний Владимир, приехавший в Москву из Липецкой области, четыре дня пролежал в овраге, получив ножевое ранение.

Мужчину заметил случайный прохожий, он вызвал полицию и скорую, но не дождался их и ушёл на работу.

Возвращаясь вечером, москвич вновь увидел Владимира — он всё ещё был в овраге, к нему никто не приехал. Пришлось звонить снова и контролировать, чтобы на этот раз точно помогли. Сейчас Владимир находится в больнице, говорит с трудом, но идёт на поправку. Кто ударил его ножом и скинул в овраг Владимир не помнит.
29 6147
#поножовщина
3

Комментарии (29)

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Алиса

вчера, 22:51
Константин, да это твоих тупых кавказоидов и мамашу чернильницу вафлят все кому не лень. Для меня эти зверьки как класс не существуют. За людей не считаю.Кланы дебилов.
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ВРИО ( Берия)

вчера, 22:13
А дума медиков защищает ! Они все коррумпированы за бесплатно не выполняют ничего , расстреливать их надо .
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Гость

вчера, 21:19
У Господа Бога на него свои планы.....
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Олег

вчера, 21:11
Там узбек был, с липецкой пропиской, в московских новостях его показывали.
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Просто человек

вчера, 20:53
Не пришло ещё его время, вот этот случай из разряда чуда.
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А лучше, Константин , Вспомните Бернеса !.

вчера, 20:04
" Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет "....!
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Константин

вчера, 19:58
Алиса, Тебя же перед ночными клубами вафлюют кавказцы, и твоб мамку бомжи обосали.
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А , простите , у вас

вчера, 19:55
Людмила, Сколько извилин? ,Нижняя не в счёт!.
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Татьяна

вчера, 19:55
Какой ужас неужели правда не приехали. по вызову. Нужно провести расследование и наказать по всей строгости.
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Да ты прям - таки

вчера, 19:54
Константин, константидзе !.
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