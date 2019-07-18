Происшествия

вчера, 16:33

Аварию, из-за которой остановилось трамвайное движение, записал видерегистратор

21 3601
#Авария #ДТП
3
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Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц 8 Марта и Терешковой столкнулись автомобиль «ВАЗ-2110» и автобус «ЛиАЗ» маршрута №103. Из-за ДТП в районе Центрального рынка на несколько десятков минут остановилось трамвайное движение.

Столкновение автобуса и легковушки записал автомобильный регистратор. Суда по записи, водитель автобуса пытался развернуться и не заметил находившийся в мертвой зоне «ВАЗ».
21 3601
#Авария #ДТП
3

Комментарии (21)

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ру

11 минут назад
водятел автобуса рукожопый хер
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Правда

вчера, 21:05
9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения ДТП, совершённое на трамвайных путях, может обернуться не только штрафом, но и взысканием суммы ущерба от остановки трамвая. Ожидание инспектора для рассмотрения дела может затянуться, следовательно, трамваи не смогут двигаться по рельсам. Для трамвайного парка это выльется в убытки, составляющие не один десяток тысяч рублей. Транспортное управление подаст в суд на виновника ДТП и взыщет сумму убытков.
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Житель

вчера, 20:52
водитель автобуса тупой
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Длмплопп

вчера, 20:36
Водитель десятки дядел полный
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Учите ПДД

вчера, 20:05
а главное - применяйте их на практике. На перекрестке можно разворачиваться если на нём разрешен поворот налево и не запрещен разворот соответствующим знаком. Для многих это вероятно открытие, сопоставимое с вояжем товарища Х. Колумба. (а в зеркала автобусные никакая религия не запрещает смотреть, да и лезть при повороте налево на встречку как шумахер на жигулях не надо).
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Босс

вчера, 20:02
Водитель автобуса дятел полный
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"?!

вчера, 19:45
По каким же правилам автобус там разворачивался??? Просто потому, что нет дорожной разметки? А знаков там тоже нет?
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18

вчера, 19:39
Водила, почему обезьяна? Обезьяна намного умнее. А это животное походу делает 19 ошибок в билете. Вопрос как сильно заинтересованы инспекторы гибдд мвд по ло, что допускают таких?
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СССР

вчера, 19:08
Водила, вы с Нижнего Тагила.!!!
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Можно

вчера, 18:58
Бывает,
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