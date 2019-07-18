Происшествия
вчера, 16:33
Аварию, из-за которой остановилось трамвайное движение, записал видерегистратор
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Сегодня днем в Липецке на перекрестке улиц 8 Марта и Терешковой столкнулись автомобиль «ВАЗ-2110» и автобус «ЛиАЗ» маршрута №103. Из-за ДТП в районе Центрального рынка на несколько десятков минут остановилось трамвайное движение.
Столкновение автобуса и легковушки записал автомобильный регистратор. Суда по записи, водитель автобуса пытался развернуться и не заметил находившийся в мертвой зоне «ВАЗ».
Столкновение автобуса и легковушки записал автомобильный регистратор. Суда по записи, водитель автобуса пытался развернуться и не заметил находившийся в мертвой зоне «ВАЗ».
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