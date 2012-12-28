Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
Происшествия
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25 минут назад
18-летний липчанин пропал три дня назад
Предположительно, он может находиться на территории Воронежской области.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление о пропаже Матвея поступило в полицию 18 мая, предположительно, он может находиться на территории Воронежской области.
Матвей Кирин был одет в светлую куртку, черное трико, белые кроссовки и черную кепку. Его рост — 190 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.
Всех, у кого есть информация о местонахождении Матвея, просят сообщить ее по телефонам: 8 (800) 700 54-52 или 112.
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