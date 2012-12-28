18-летний липчанин пропал три дня назад

Предположительно, он может находиться на территории Воронежской области.

Родные, полиция и поисковики ищут 18-летнего Матвея Кирина, который ушел из дома 17 мая и с тех пор его местонахождение неизвестно.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление о пропаже Матвея поступило в полицию 18 мая, предположительно, он может находиться на территории Воронежской области.Матвей Кирин был одет в светлую куртку, черное трико, белые кроссовки и черную кепку. Его рост — 190 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.Всех, у кого есть информация о местонахождении Матвея, просят сообщить ее по телефонам: 8 (800) 700 54-52 или 112.