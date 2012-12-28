17-летний парень получил тяжёлую травму в драке с другом

Обидчик выплатил ему 50 000 рублей.

Мировой судья Грязинского судебного участка №1 рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего парня по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года между 18-летним и 17-летним грязинцами произошёл конфликт, закончившийся дракой. В результате несовершеннолетний парень получил закрытую черепно-мозговую травму, его здоровью был причинён тяжкий вред.Когда дело дошло до суда, потерпевшему уже исполнилось 18 лет, и он сам представлял своим интересы. В суде стороны помирились. Кроме того, подсудимый компенсировал причинённый вред — выплатил своему оппоненту 50 000 рублей. В результате сам потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, указав, что ущерб возмещен в полном объеме, принесенные его обидчиком извинения он принял и претензий с его стороны к подсудимому нет. Более того — парни восстановили свою дружбу.Дело прекратили за примирением сторон.