Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
65-летняя женщина погибла при падении с моста
Происшествия
В выходные дни на дорогах области погибли два мотоциклиста
Происшествия
Упавшую 9 мая из окна четвертого этажа девочку уже дважды прооперировали
Происшествия
Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах
Общество
18-летний липчанин пропал три дня назад
Происшествия
Автобус на Центральный пляж начнёт заезжать 15 июня
Общество
Ссора соседей привела к стрельбе
Происшествия
В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
Общество
Собакам из «Счастливого берега» нашли новое жилье
Общество
Двое пытались украсть кондиционер с медицинского здания
Происшествия
Читать все
Собакам из «Счастливого берега» нашли новое жилье
Общество
62-летняя липчанка поверила «сотрудникам ФСБ» и «Росфинмониторинга» и лишилась 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Липчане заметили вооруженных полицейских в кустах у театра Толстого
Общество
17-летний парень получил тяжёлую травму в драке с другом
Происшествия
Дело о ДТП на елецкой трассе с двумя погибшими передано в суд
Происшествия
Новый главный тренер «Металлурга» выступал за сборную Белоруссии, играл у Романцева, Сёмина и Газзаева
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Грузовик сгорел после ДТП в Данковском районе
Происшествия
Пропавший в Воронеже липчанин найден
Происшествия
В Липецкой области сухо, безветренно и до +27
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
796
сегодня, 16:54
1

17-летний парень получил тяжёлую травму в драке с другом

Обидчик выплатил ему 50 000 рублей.

Мировой судья Грязинского судебного участка №1 рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего парня по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в ноябре прошлого года между 18-летним и 17-летним грязинцами произошёл конфликт, закончившийся дракой. В результате несовершеннолетний парень получил закрытую черепно-мозговую травму, его здоровью был причинён тяжкий вред.

Когда дело дошло до суда, потерпевшему уже исполнилось 18 лет, и он сам представлял своим интересы. В суде стороны помирились. Кроме того, подсудимый компенсировал причинённый вред — выплатил своему оппоненту 50 000 рублей. В результате сам потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, указав, что ущерб возмещен в полном объеме, принесенные его обидчиком извинения он принял и претензий с его стороны к подсудимому нет. Более того — парни восстановили свою дружбу.

Дело прекратили за примирением сторон.
конфликт
побои
0
0
0
2
6

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
34 минуты назад
Сейчас отметят примирение и опять подерутся. И так по кругу...
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru