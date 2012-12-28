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Происшествия
959
51 минуту назад

В выходные дни на дорогах области погибли два мотоциклиста

Пострадали 82-летний водитель мопеда, 17-летний мотоциклист и его 16-летняя пассажирка.

18 и 19 мая на дорогах Липецкой области произошли четыре аварии с участием мототехники.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 18 мая в Липецке на улице Гагарина столкнулись мопед под управлением 82-летнего водителя и «Митсубиси» с 38-летней женщиной за рулем. В аварии пострадал пожилой мужчина, его госпитализировали.

19 мая в Липецком районе на дороге Тележенка – Сухая Лубна 32-летний мотоциклист не справился с управлением и съехал с дороги. От полученных травм он умер на месте.

В тот же день в Долгоруковском районе на проселочной дороге между селами Долгуша и Верхний Ломовец 54-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. Мужчина получил смертельные травмы.

В  Данкове вечером на улице Мира столкнулись автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 31-летнего водителя и мотоцикл с 17-летним парнем за рулем. В аварии мотоциклист и его 16-летняя пассажирка получили различные травмы.

Кроме того, 17 мая в Липецке на улице Баумана 37-летний водитель автомобиля «Хендай» допустил наезд на 12-летнего велосипедиста. Мальчика с травмами госпитализировали.

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