Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В выходные дни на дорогах области погибли два мотоциклиста
Происшествия
65-летняя женщина погибла при падении с моста
Происшествия
Упавшую 9 мая из окна четвертого этажа девочку уже дважды прооперировали
Происшествия
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах
Общество
Автобус на Центральный пляж начнёт заезжать 15 июня
Общество
Ссора соседей привела к стрельбе
Происшествия
Двое пытались украсть кондиционер с медицинского здания
Происшествия
18-летний липчанин пропал три дня назад
Происшествия
Потепление продолжается: в Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Читать все
Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах
Общество
Автобус на Центральный пляж начнёт заезжать 15 июня
Общество
В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
Общество
Ссора соседей привела к стрельбе
Происшествия
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
В школах и детских садах прошла учебная эвакуация
Общество
Упавшую 9 мая из окна четвертого этажа девочку уже дважды прооперировали
Происшествия
Собакам из «Счастливого берега» нашли новое жилье
Общество
Житель Липецка забил мать до смерти: его осудили на восемь с половиной лет
Происшествия
18-летний липчанин пропал три дня назад
Происшествия
Читать все
Происшествия
101
34 минуты назад

Житель Липецка забил мать до смерти: его осудили на восемь с половиной лет

Вынесен приговор по делу 39-летнего жителя Липецка, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Осенью прошлого года он забил до смерти мать.

О деталях этого дела сегодня рассказали в областном управлении Следственного комитета. Ночью 12 сентября 2023 года мужчина поссорился с матерью и жестоко ее избил . Утром 61-летняя женщина обратилась за помощью к родственникам, которые вызвали бригаду «скорой помощи». Женщину доставили в больницу, где она умерла от тупой травмы грудной клетки.

«На стадии предварительного следствия вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств его причастности, что позволило суду вынести обвинительный приговор», — сообщили в СК.

Суд назначил липчанину 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.
убийство
избиение
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru