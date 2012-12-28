Житель Липецка забил мать до смерти: его осудили на восемь с половиной лет

Вынесен приговор по делу 39-летнего жителя Липецка, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Осенью прошлого года он забил до смерти мать.

О деталях этого дела сегодня рассказали в областном управлении Следственного комитета. Ночью 12 сентября 2023 года мужчина поссорился с матерью и жестоко ее избил . Утром 61-летняя женщина обратилась за помощью к родственникам, которые вызвали бригаду «скорой помощи». Женщину доставили в больницу, где она умерла от тупой травмы грудной клетки.«На стадии предварительного следствия вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств его причастности, что позволило суду вынести обвинительный приговор», — сообщили в СК.Суд назначил липчанину 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.