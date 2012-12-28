В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
Происшествия
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34 минуты назад
Житель Липецка забил мать до смерти: его осудили на восемь с половиной лет
Вынесен приговор по делу 39-летнего жителя Липецка, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Осенью прошлого года он забил до смерти мать.
«На стадии предварительного следствия вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств его причастности, что позволило суду вынести обвинительный приговор», — сообщили в СК.
Суд назначил липчанину 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.
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