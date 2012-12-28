Грузовик сгорел после ДТП в Данковском районе

Погибших и пострадавших нет.



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Вечером 19 мая на дороге Данков–Баловнево водители заметили сгоревший грузовик. Оказалось, машина попала в ДТП.«Грузовой автомобиль столкнулся с препятствием, после чего произошло возгорание. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.