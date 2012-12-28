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Происшествия
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сегодня, 11:03
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65-летняя женщина погибла при падении с моста
Трагедия произошла в минувшую субботу в Ельце.
Известно, что пенсионерка стояла на профилактическом учёте в психоневрологическом диспансере.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели женщины.
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