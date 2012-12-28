65-летняя женщина погибла при падении с моста

Трагедия произошла в минувшую субботу в Ельце.

18 мая в Ельце под железнодорожным мостом через реку Быстрая Сосна нашли тело 65-летней женщины. Она разбилась на смерть при падении с высоты.Известно, что пенсионерка стояла на профилактическом учёте в психоневрологическом диспансере.Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели женщины.