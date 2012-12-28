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сегодня, 11:03
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65-летняя женщина погибла при падении с моста

Трагедия произошла в минувшую субботу в Ельце.

18 мая в Ельце под железнодорожным мостом через реку Быстрая Сосна нашли тело 65-летней женщины. Она разбилась на смерть при падении с высоты. 

Известно, что пенсионерка стояла на профилактическом учёте в психоневрологическом диспансере.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели женщины.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Нонка
34 минуты назад
Ну вот -мир другой у таких людей
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Александр Н.
51 минуту назад
Упокой Господи её душу.
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Человечность
сегодня, 11:21
Психические заболевания-самые страшные! Сил родным пережить горе.
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дилетант
40 минут назад
основные причины смерти в рф : 1.кровообращение\кардиология 2.онкология 3. внешние причины-травмы различного происхождения
Ответить
Ответ
13 минут назад
основные причины смерти в рф : 1.кровообращение\кардиология 2.онкология 3. внешние причины-травмы различного происхождения По данным ВОЗ по распространенности психических заболеваний Украина занимает второе после США место в списке и первое место по алкогольной и никотиновой зависимости.
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