В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
62-летняя липчанка поверила «сотрудникам ФСБ» и «Росфинмониторинга» и лишилась 2,5 миллиона рублей
Новый главный тренер «Металлурга» выступал за сборную Белоруссии, играл у Романцева, Сёмина и Газзаева
Общество
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сегодня, 17:09
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Липчане заметили вооруженных полицейских в кустах у театра Толстого
«Десант» заметили также и на улице Плеханова. Оказалось — проводятся учения.
В силовых структурах GOROD48 сообщили, что сегодня правоохранительные структуры проводят совместные антитеррористические учения.
Ранее GOROD48 рассказывал о Всероссийских антитеррористических учениях в системе образования: сегодня школы и детские сады Липецка отрабатывали действия в случае соответствующей угрозы.
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