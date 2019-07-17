Тренер МХК «Липецк»: «Сильных игроков у нас перехватывают Лиски и Россошь – там условия лучше»

Хоккеисты начали готовиться к сезону, правда, льда у них пока нет.

Хоккейный «Липецк» приступил к подготовке к новому сезону, который команда вновь проведет в Национальной Молодежной хоккейной лиге (НМХЛ), которую можно назвать пятым по силе дивизионом страны.

Правда, спортивная инфраструктура в родном городе не позволяет липецким хоккеистам в июле заниматься на льду, поэтому команда тренируется в тренажерном зале и наматывает кроссы вокруг дворца спорта «Звездный». Как сообщил GOROD48 главный тренер Сергей Рыбин, лед команде обещают подготовить к 29 июля, делая акцент на слово «обещают».

По словам Рыбина, «Липецк» покинули примерно полсостава. В их числе и хоккеисты, перешагнувшие 20-летний рубеж, которым возраст больше не позволяет выступать в молодежной лиге – например ведущий форвард Андрей Мещеряков, подавшийся в усть-каменогорское «Торпедо» (Казахстан, ВХЛ).

Тренер отметил, что в команде немало и новичков, но перечислять их не стал.

- В межсезонье везут игроков со всей страны – мы десятками просматриваем, - рассказал Рыбин, - Но какой смысл их сейчас называть? Я его имя озвучу, а через два дня его уже не будет в команде. Пока не увижу хоккеистов на льду, вообще предпочитаю не говорить о перспективах. Сейчас мы занимаемся «физикой», но практика показывает, что многие до льда просто "не доживают".

- Откуда хоть народ?

- Да со всей России! Везут в основном из Юниорской лиги, но далеко не каждый соответствует уровня хотя бы НМХЛ. Я из года в год говорю одно и тоже: условия у нас не самые лучшие даже в этой лиге, поэтому наиболее перспективных игроков перехватываю соперники – Лиски, Россошь. Нам остаются те, кто туда не прошел.

- О ком из ушедших жалеете, кому бы возраст еще позволял поиграть в «молодежке»?

- Форвард Александр Ковальский, уроженец Тамбова, уехал на просмотр в свой родной клуб, который готовится ко второму сезону в Высшей лиге. Еще один нападающий Артем Лобанов проходит смотрины в другом клубе ВХЛ - «Рязани».

- Какие задачи будут стоять перед командой в сезоне?

- Как обычно – попасть в зону плей-офф, продвинуться там как можно дальше, побеждать.

P.S. В прошлом сезоне «Липецк» занял 3-е место в Западной конференции НМХЛ, а в плей-офф выбыл уже на первой стадии ¼ финала, уступив в серии НХК из Новомосковска (Тульская область) – 2-3.