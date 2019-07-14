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Источник рассказал о подготовке западными спецслужбами фейка о руководстве РФ
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию о руководстве России. Речь идет об окружении президента России Владимира Путина, сообщил военно-дипломатический источник «РИА Новости» в субботу, 13 июля.
Цель недостоверного информационного вброса — дискредитация лиц из ближайшего окружения российского лидера, отметил он. Фейковую информацию используют затем для обоснования новых антироссийских санкций.
«Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве», — отметил источник агентства. В новом этапе антироссийской кампании участвуют финансируемые администрацией США издания. Среди них признанные в России иноагентами «Радио Свобода» и другие, уточнил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что подобные действия — прямое вмешательство во внутренние дела России с целью ослабить экономический потенциал страны, дестабилизировать обстановку и сформировать рычаги политического воздействия на государственную власть.
По его мнению, эта кампания повторяет сценарий так называемого «Панамагейта». Тогда, в 2015 году, в западных СМИ появилось досье об офшорах, в нем фигурировали данные о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, а также данные о 128 политиках и 29 миллиардерах из списка Forbes.
Как правило, в таких случаях искусственно формируется выгодная Западу информация, которая вбрасывается в медийное пространство через аффилированные с Госдепом США некоммерческие организации, добавил он.
В начале апреля 2016 года в СМИ были опубликованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждается, свидетельствуют о причастности ряда политиков к офшорным схемам.
Источник: iz.ru