Источник рассказал о подготовке западными спецслужбами фейка о руководстве РФ

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию о руководстве России. Речь идет об окружении президента России Владимира Путина, сообщил военно-дипломатический источник «РИА Новости» в субботу, 13 июля.

Цель недостоверного информационного вброса — дискредитация лиц из ближайшего окружения российского лидера, отметил он. Фейковую информацию используют затем для обоснования новых антироссийских санкций.

«Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве», — отметил источник агентства. В новом этапе антироссийской кампании участвуют финансируемые администрацией США издания. Среди них признанные в России иноагентами «Радио Свобода» и другие, уточнил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобные действия — прямое вмешательство во внутренние дела России с целью ослабить экономический потенциал страны, дестабилизировать обстановку и сформировать рычаги политического воздействия на государственную власть.

По его мнению, эта кампания повторяет сценарий так называемого «Панамагейта». Тогда, в 2015 году, в западных СМИ появилось досье об офшорах, в нем фигурировали дан­ные о сдел­ках и оф­шо­рах 12 действу­ю­щих и быв­ших ми­ро­вых лидеров, а также данные о 128 политиках и 29 мил­ли­ар­де­рах из спис­ка Forbes.

Как правило, в таких случаях искусственно формируется выгодная Западу информация, которая вбрасывается в медийное пространство через аффилированные с Госдепом США некоммерческие организации, добавил он.

В начале апреля 2016 года в СМИ были опубликованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждается, свидетельствуют о причастности ряда политиков к офшорным схемам.

Источник: iz.ru