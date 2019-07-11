Общество

50 минут назад

Мигранты везут в Липецкую область хорошее настроение и туберкулез

12 951
#Миграция #туберкулез #Роспотребнадзор
1
Мигранты везут в Липецкую область хорошее настроение и туберкулез

Среди приехавших в регион за первое полугодие обнаружили 17 очагов распространения инфекции.

За шесть месяцев текущего года в Липецкой области впервые выявили туберкулез у 162 человек, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение заболеваемости на 9%. Большинство заболевших (123 чел.) постоянно проживают на территории Липецкой области, 4 инфицированных – дети и подростки.

В ведомстве отметили, что зараза поступает в наш регион и из-за рубежа: за первое полугодие выявлены 17 источников распространения туберкулеза среди мигрантов.

В Роспотребнадзоре сделали вывод о том, что по прежнему сохраняется актуальность ежегодного обследования населения в возрасте 15 лет и старше флюорографическими методами (ФЛО), детей – методом туберкулинодиагностики. Эти обследования можно пройти бесплатно в поликлинике по месту медицинского обслуживания.

Фото iom.anketolog.ru

12 951
#Миграция #туберкулез #Роспотребнадзор
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правильно писать

2 минуты назад
Жолдостар.
ответить

Добро пожаловать !

3 минуты назад
Жодостары !, Может быть вы Путина из России выкинете ?!.
ответить

Animal Planet

21 минуту назад
А меня бесят людишки,которые чихают или кашляют на улице или в магазине и не закрывают свои вонючие ротожуйки.Ну чихнул ты или покашлял,ну со всеми бывает,да гавно вопрос,но ты прикрой ты рот рукой,мразота вонючая.
ответить

Ку

24 минуты назад
За что голосовали !., и вас тоже
ответить

За что голосовали !.

31 минуту назад
Что выбрали !,То теперь и имейте , Скоро это то будет иметь вас .
ответить

Идёт плановое истребление

33 минуты назад
Русского народа, а проще -геноцид !.
ответить

да

33 минуты назад
то то я смотрю липуцкая область обхахаталось от хорошего настроения.
ответить

?

36 минут назад
А ещё спид, забыли написать.
ответить

=

37 минут назад
Спосибо тебе ВВП за гастробайтеров.
ответить

Перри Мейсон

37 минут назад
У туберкулёза нет национальности)))
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Депутаты горсовета рекомендовали мэрии «найти управу на расклейщиков объявлений»
#благоустройство #незаконная реклама
18
Депутаты горсовета рекомендовали мэрии «найти управу на расклейщиков объявлений»

сегодня, 13:56

Общество
До конца лета под Липецком появится сквер
#сквер #тендер #благоустройство
До конца лета под Липецком появится сквер

сегодня, 13:34

Общество
НЛМК дарит липчанам серию концертов в преддверии Дня металлурга
#День города #День металлурга #НЛМК
НЛМК дарит липчанам серию концертов в преддверии Дня металлурга

сегодня, 13:17

Общество
Липецкие летчики покажут свое мастерство в Сибири
#авиашоу #Соколы России
6
Липецкие летчики покажут свое мастерство в Сибири

сегодня, 12:57

Общество
Администрация: цены на продукты в Липецкой области падают – 3 700 рублей на месяц и живи, да радуйся
#Цены #потребительская корзина #яйца
57
Администрация: цены на продукты в Липецкой области падают – 3 700 рублей на месяц и живи, да радуйся

сегодня, 12:14

Общество
Липчан ждут на обсуждение судьбы ЦУМа и долгостроев
#ЦУМ #публичные слушания
39
Липчан ждут на обсуждение судьбы ЦУМа и долгостроев

сегодня, 10:54

Общество