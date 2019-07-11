Мигранты везут в Липецкую область хорошее настроение и туберкулез

Среди приехавших в регион за первое полугодие обнаружили 17 очагов распространения инфекции.

За шесть месяцев текущего года в Липецкой области впервые выявили туберкулез у 162 человек, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение заболеваемости на 9%. Большинство заболевших (123 чел.) постоянно проживают на территории Липецкой области, 4 инфицированных – дети и подростки.

В ведомстве отметили, что зараза поступает в наш регион и из-за рубежа: за первое полугодие выявлены 17 источников распространения туберкулеза среди мигрантов.

В Роспотребнадзоре сделали вывод о том, что по прежнему сохраняется актуальность ежегодного обследования населения в возрасте 15 лет и старше флюорографическими методами (ФЛО), детей – методом туберкулинодиагностики. Эти обследования можно пройти бесплатно в поликлинике по месту медицинского обслуживания.

Фото iom.anketolog.ru