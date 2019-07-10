Ночью на НЛМК тушили серьзный пожар

Сегодня ночью в цехе динамной стали НЛМК загорелся кабельканал. Возгорание тушили 60 пожарных при помощи 15 единиц техники.

- Сообщение о пожаре поступило в центр кризисных ситуации в 02.05, - передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - К месту возгорания выехали 12 отделений пожарных (60 человек), оснащенные 15 единицами техники. По прибытии первого подразделения было установлено, что горит кабельканал электропроводки электропомещения цеха динамной стали прокатного отделения НЛМК. Очаг возгорания находился в подвальном помещении.Пожар удалось локализовать в 02.50, к 03.15 - ликвидировано открытое горение, в 07.55 пожар был полностью потушен.По данным пресс-службы НЛМК, в цехе динамной стали произошло возгорание кабеля на площади 30 кв. метров. В результате происшествия персонал и оборудование цеха и не пострадали. Инцидент не повлиял на выполнение производственной программы.

Причины происшествия будут установлены по результатам расследования.