37 минут назад
Ночью на НЛМК тушили серьзный пожар
Сегодня ночью в цехе динамной стали НЛМК загорелся кабельканал. Возгорание тушили 60 пожарных при помощи 15 единиц техники.
Пожар удалось локализовать в 02.50, к 03.15 - ликвидировано открытое горение, в 07.55 пожар был полностью потушен.
По данным пресс-службы НЛМК, в цехе динамной стали произошло возгорание кабеля на площади 30 кв. метров. В результате происшествия персонал и оборудование цеха и не пострадали. Инцидент не повлиял на выполнение производственной программы.
Причины происшествия будут установлены по результатам расследования.