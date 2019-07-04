Общество

8 минут назад

МакSим поблагодарила липчанина за песню

83
#песня #кавер
МакSим поблагодарила липчанина за песню

Парень в полевых условиях исполнил хит певицы.

Липчанин Максим Золотарев записал кавер на песню МакSим «Знаешь ли ты...» и попал на станицу официальный группы исполнительницы. Парень из Липецка спел знаменитую песню под гитару в полевых условиях — сидя на диване на фоне фанерных стен. Несмотря на скромный антураж, липчанин поразил администрацию МакSим своим исполнением.


 Добавим, что всего за час с момента публикации видео липчанина собрало уже почти 1 000 просмотров, а также хвалебные отзывы.
83
#песня #кавер

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