МакSим поблагодарила липчанина за песню

Парень в полевых условиях исполнил хит певицы.

Липчанин Максим Золотарев записал кавер на песню МакSим «Знаешь ли ты...» и попал на станицу официальный группы исполнительницы. Парень из Липецка спел знаменитую песню под гитару в полевых условиях — сидя на диване на фоне фанерных стен. Несмотря на скромный антураж, липчанин поразил администрацию МакSим своим исполнением.





Добавим, что всего за час с момента публикации видео липчанина собрало уже почти 1 000 просмотров, а также хвалебные отзывы.