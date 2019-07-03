В Липецкой области надругались над 8-летним мальчиком

Насильник заманил ребенка в безлюдное место.

СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 2 июля подозреваемый, встретив на улице 8-летнего мальчика, заманил его в безлюдное место и совершил насильственные действия сексуального характера. О произошедшем мальчик рассказал родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.



Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

