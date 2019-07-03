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В Липецкой области надругались над 8-летним мальчиком

25 3798
#насильственные действия сексуального характера
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В Липецкой области надругались над 8-летним мальчиком

Насильник заманил ребенка в безлюдное место.

СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 2 июля подозреваемый, встретив на улице 8-летнего мальчика, заманил его в безлюдное место и совершил насильственные действия сексуального характера. О произошедшем мальчик рассказал родителям, которые и обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что он ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
25 3798
#насильственные действия сексуального характера
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Комментарии (25)

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А

11 минут назад
Ну доля истины а этом есть, жопа, просто жопа, т.е, если дети не из благополучных семей, то продают себя? Вы точно нормальный? Не понимаю вашей логики.
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А был ли мальчик

13 минут назад
Сейчас да и раньше каждый 9 мальчик рождается с наклонностями девочки. Вы разве не знали? Может, у него заложена генная программа и было суждено пересечься. Тем более, в деревне. А был ли мальчик? Следите за своими ублюдками. Малолетние- самые жестокие, просто многие не рассказывают родителям что да как. В школах давно такое имеется.
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Ну доля истины а этом есть

18 минут назад
Студгородок, 26, неблагополучные многодетки Действительно и себя предлагают ,но тем не менее-нормальный человек такой хернёй не занимается. А если и действительно, пацан из нормальной семьи,п не многодетный нищеброд , если действительно насилие?! По любому конечно, судить падлу нужно!
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Пиндос

22 минуты назад
Animal planet., не будет он 20 лет сидеть. Ему меньше дадут. 20 - это максимальный срок. Плюс по УДО выйдет намного раньше и будет гулять на свободе.
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Дедушка

26 минут назад
И этот мусор мы с вами еще содержать будем за наш счет. Когда в России отменили смертную казнь извергам, народ об этом спросили, а нужна ли нам эта шваль.
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А

26 минут назад
Студгородок, 26, вы совсем того? Ребёнка изнасиловали, а вы считаете, что тот продался за шоколадку. Может, вы по себе судите?
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16 район

28 минут назад
Студгородок, 26, ты чё несёшь? Даун конченный.
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Студгородок, 26

32 минуты назад
Что разошлись-то? А если по обоюдному, за шоколадку? Это сплошь и рядом! Я с полчаса постояла у школы 21 на 15 мкр- хоть уши затыкай! Там не такое еще говорят! Нужно еще доказать, было ли насилие, а то фантазия у малолеток очень богатая! Может,из бедной семьи, сам искал приключения на жопу. Второе: следите за своими выродками! Занимайтесь воспитанием! Вон во дворе 26 дома девочки играют- мат-перемат, все вишни обломали. Созрели...вишенки....
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Машуко

34 минуты назад
Кишки выпустить суке
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Игорь

36 минут назад
За детьми нужен сейчас тотальный присмотр!!!Время такое !!!Моей дочке сейчас 10 и я пока еще ее одну никуда не отпускаю.Соседи подкалывают,что мол будешь до свадьбы ходить за ней?А мне плевать,что они говорят.Такое вот начитаешься,что уж лучше пусть дальше обсуждают,а я считаю рано ей пока одной ходить,не время !!!!Пока дети в этом возрасте в большинстве своем доверчивые и наивные.Есть конечно хитрые и ушлые,но это не наша история.
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