Липецкий боярышник предали огню

Кусты растения оказались заражены опасной болезнью

В Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям поступила информация о результатах проведения лабораторных исследований федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский центр карантина растений» саженцев древесно-кустарниковых растений боярышника обыкновенного, боярышника однопестичного, а также сливолистного и сорта "Тоба", которые предназначались для реализации. Саженцы древесно-кустарниковых растений поступили из Липецкой области в питомник Московской области.



Согласно заключению специалистов ФГБУ «ВНИИКР», в образцах вегетативных частей боярышника обыкновенного, однопестичного, сливолистного, выявлен вредный организм - бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al).



Управлением юридическому лицу выдано предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции. Собственник принял решение об уничтожении продукции, зараженной карантинным вредным объектом. До момента уничтожения зараженная продукция хранилась отдельно в изолированном помещении.



В присутствии представителя Управления, зараженные растения боярышника были уничтожены путем сжигания на технической площадке организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, сообщили в Управлении Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

