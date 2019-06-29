Общество

сегодня, 08:59

Липецкий боярышник предали огню

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#Россельхознадзор #болезнь растений
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Липецкий боярышник предали огню

Кусты растения оказались заражены опасной болезнью

В Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям поступила информация о результатах проведения лабораторных исследований федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский центр карантина растений» саженцев древесно-кустарниковых растений боярышника обыкновенного, боярышника однопестичного, а также сливолистного и сорта "Тоба", которые предназначались для реализации. Саженцы древесно-кустарниковых растений поступили из Липецкой области в питомник Московской области. 

Согласно заключению специалистов ФГБУ «ВНИИКР», в образцах вегетативных частей боярышника обыкновенного, однопестичного, сливолистного, выявлен вредный организм - бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al). 

Управлением юридическому лицу выдано предписание о принятии мер в отношении зараженной продукции. Собственник принял решение об уничтожении продукции, зараженной карантинным вредным объектом. До момента уничтожения зараженная  продукция хранилась отдельно в изолированном помещении. 

В присутствии представителя Управления, зараженные растения боярышника были уничтожены путем сжигания на технической площадке организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, сообщили в Управлении Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. 
5 818
#Россельхознадзор #болезнь растений
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Комментарии (5)

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Когда же

30 минут назад
Мы увидим дареные московские трамваи?Может их уже как боярышник сожгли?Почему так долго?
ответить

Инвизиция

32 минуты назад
Предать огню всю власть воров и жуликов Единой России !
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житель

52 минуты назад
Просто кусты кому то помешали.
ответить

Предать бы

55 минут назад
Огню путинский режим.
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Amer

сегодня, 09:12
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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