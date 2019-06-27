«Металлург» омолодили, теперь пора его усиливать

Сейчас на контрактах восемь игроков, чей средний возраст - 24,5 года.

ФК «Металлург» с некоторым отставанием от других клубов подписывает контракты с игроками на новый сезон.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе клуба, сегодня в День молодежи были оформлены трудовые отношения с перспективными местными воспитанниками: вратарем Никитой Зеленовым, защитником Михаилом Акиничевым, полузащитниками Андреем Моховым и Андреем Разомазовым (лучший бомбардир дубля в третьем дивизионе – 6 голов), нападающим Владиславом Колченко.

Всем им 20-21 год, при этом Акиничев и Мохов (на фото вверху) уже «понюхали пороху» во втором дивизионе. Договоры с молодежью по настоянию Совета учредителей клуба заключены на два сезона.

А вот старожилы команды не спешат заключать новые соглашения о сотрудничестве. Пока это сделали лишь хавбек Александр Харин и нападающий Сергей Чернышов (оба на один год).







Сергей Чернышов снова в строю.



С учетом Александра Викторова – единственного игрока «сталеваров», у которого не закончился контракт после завершения «бронзового» сезона, в команде за три недели до старта сезона официально пока восемь футболистов.

Хочется верить, что команда больше не понесет потерь, за исключением уже состоявшихся: лучший бомбардир Николай Иванников собрался в тольяттинский «Акрон», защитник Глеб Подковыров официально перешел в клуб «Энергия Луки» из Великих Лук (группа «Запад» второго дивизиона), а защитник-лимитчик уроженец Воронежа Данил Неплюев тренируется с родным «Факелом». Впрочем, потери еще возможны – по информации GOROD48 собирающееся бороться за первое место в «Центре» и выход в ФНЛ брянское «Динамо» сделало серьезное предложение лучшему игроку «красно-черных» Андрею Овчинникову, в раздумьях находятся капитан «Металлурга» защитник Евгений Фролов и «мозг команды» опорный полузащитник Роман Войдель.

Кстати, средний возраст восьми футболистов, которые сейчас на контрактах в клубе – 24,5 лет. Можно сказать, что команду омолодили, теперь нужно браться за ее усиление, в том числе возможно иногородними футболистами.

Как рассказал нам главный тренер Сергей Машнин, уже на следующей неделе он намерен устроить для своих подопечных первый проверочный матч. Ориентировочно он пройдет на базе в «Парусе» 3 июля, а соперниками липчан станут дублеры «Тамбова», которые готовятся к дебюту в турнире молодежных команд РФПЛ.

Фото ФК «Металлург»