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сегодня, 18:41

«Металлург» омолодили, теперь пора его усиливать

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#Футбол #"Металлург"
«Металлург» омолодили, теперь пора его усиливать

Сейчас на контрактах восемь игроков, чей средний возраст - 24,5 года.

ФК «Металлург» с некоторым отставанием от других клубов подписывает контракты с игроками на новый сезон.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе клуба, сегодня в День молодежи были оформлены трудовые отношения с перспективными местными воспитанниками: вратарем Никитой Зеленовым, защитником Михаилом Акиничевым, полузащитниками Андреем Моховым и Андреем Разомазовым (лучший бомбардир дубля в третьем дивизионе – 6 голов), нападающим Владиславом Колченко.

Всем им 20-21 год, при этом Акиничев и Мохов (на фото вверху) уже «понюхали пороху» во втором дивизионе. Договоры с молодежью по настоянию Совета учредителей клуба заключены на два сезона.

А вот старожилы команды не спешат заключать новые соглашения о сотрудничестве. Пока это сделали лишь хавбек Александр Харин и нападающий Сергей Чернышов (оба на один год).

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Сергей Чернышов снова в строю.

С учетом Александра Викторова – единственного игрока «сталеваров», у которого не закончился контракт после завершения «бронзового» сезона, в команде за три недели до старта сезона официально пока восемь футболистов.

Хочется верить, что команда больше не понесет потерь, за исключением уже состоявшихся: лучший бомбардир Николай Иванников собрался в тольяттинский «Акрон», защитник Глеб Подковыров официально перешел в клуб «Энергия Луки» из Великих Лук (группа «Запад» второго дивизиона), а защитник-лимитчик уроженец Воронежа Данил Неплюев тренируется с родным «Факелом». Впрочем, потери еще возможны – по информации GOROD48 собирающееся бороться за первое место в «Центре» и выход в ФНЛ брянское «Динамо» сделало серьезное предложение лучшему игроку «красно-черных» Андрею Овчинникову, в раздумьях находятся капитан «Металлурга» защитник Евгений Фролов и «мозг команды» опорный полузащитник Роман Войдель.

Кстати, средний возраст восьми футболистов, которые сейчас на контрактах в клубе – 24,5 лет. Можно сказать, что команду омолодили, теперь нужно браться за ее усиление, в том числе возможно иногородними футболистами.

Как рассказал нам главный тренер Сергей Машнин, уже на следующей неделе он намерен устроить для своих подопечных первый проверочный матч. Ориентировочно он пройдет на базе в «Парусе» 3 июля, а соперниками липчан станут дублеры «Тамбова», которые готовятся к дебюту в турнире молодежных команд РФПЛ.

Фото ФК «Металлург»

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#Футбол #"Металлург"

Комментарии (4)

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как

9 минут назад
....подмолодили, чтоль?
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игорь

26 минут назад
На футбол можно не ходить.Футбол в в деревне здох как и хоккей.Позор всем чиновникам которые строят бордюры по липецку стыдоба
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Поликарп

30 минут назад
Чернышов красавец, он в команде точно нужен, молодых * по полной, при этом и сам в движении!
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Тренер

41 минуту назад
Сброд
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