На время городского бала выпускников изменится схема движения транспорта

Праздник "Липецкие Зори" пройдет завтра

Во вторник 25 июня с 17:00 до 23:00 движение транспорта будут закрыты улица Зегеля (от площади Плеханова до улицы Ленина), улица Интернациональная (от улицы Зегеля до Саперного спуска) и Саперный спуск;



с 22:00 до 22:10 улица Ленина (от улицы Зегеля до улицы Желябова) и Петровский спуск.



25 июня с 18:00 до 06:00 26 июня запретят проезд по участку от улицы Неделина до улицы 50 лет НЛМК (вдоль набережной реки Воронеж).



Водителей призывают заранее выбирать альтернативные пути объезда данных участков.



Изменится и схема движения общественного транспорта.



По информации профильного департамента, в связи с проведением городского праздника выпускников «Липецкие зори» 25 июня в период ограничения движения автомобильного транспорта по ул. Зегеля от пл. Плеханова до ул. Ленина с 17:30 до 23:00 в работу городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:



№ 36 «Ж/д вокзал - п. Сырский Рудник» – движение ТС по маршруту в прямом направлении будет осуществляться по схеме: «… - ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Плеханова – пл. Театральная – ул. Советская – далее по маршруту», в обратном направлении по утвержденной схеме;



№ 345 «п. Сырский Рудник - ул. Шкатова» - движение ТС по маршруту будет осуществляться по схеме «… - ул. Гагарина – ул. Плеханова – пл. Плеханова – ул. Зегеля – далее по маршруту».



В период ограничения движения автомобильного транспорта по ул. Ленина от ул. Желябова до ул. Зегеля, Петровскому проезду с 22:00 до 22:10 движение пассажирского подвижного состава по муниципальным маршрутам № 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков», № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе», № 315 «п. Сырский Рудник - ул. Ковалева» будет осуществляться в режиме ожидания.

По завершении праздничных мероприятий работа городского пассажирского транспорта будет возобновлена по утвержденным схемам, согласно установленному расписанию.



Вместе с тем, в связи с организацией транспортного обслуживания городского праздника «Липецкие зори» (за счет автобусов муниципального предприятия «Липецкий пассажирский транспорт») на городских маршрутах 25 июня будет снижен плановый выпуск, что приведет к увеличению интервалов движения. Граждан призывают заранее планировать маршруты и уточнять время отправления транспортных средств в «Липецкой городской транспортной компании» по телефону 31-00-82.



