А знаете ли вы, как Липецк обзавелся собственным морем 42 года назад?

120 миллионов кубометров воды, удерживаемые 10-километровой бетонной дамбой, множество видов рыбы, живописнейшие берега и археологические памятники на дне и по берегам – все это Матырское водохранилище. Сегодня в рубрике «А знаете ли вы?» мы расскажем об истории огромного водного комплекса, без которого сложно представить современный Липецк.

Карта затопленных территорий.

На этом мысу находился поселок Зимник, а за ним - Путь Пахаря.

Под водой оказалась половина села Казинка

Алексей Павлов: «Весь комплекс Матырского водохранилища это один большой живой организм».

костяной кочедык лежал прямо у берега.

керамика эпохи бронзы.

Заборы новой знати закрывают берега водохранилища.

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Необходимость в водохранилище возникла, когда Новолипецкий завод начал превращаться в крупнейшее металлургическое предприятие страны. Как говорится в Википедии, «В начале 1950-х годов по решению ЦК КПСС и правительства СССР началось широкомасштабное строительство Новолипецкого металлургического комбината. Планировалось, что мощности предприятия по производству стали и проката возрастут до 20 млн тонн. При том состоянии производства существовала реальная угроза нехватки технологической воды в реке Воронеж. Возникла идея строительства водохранилища в устье реки Матыры. Тогда же, в 1950-е годы, были выполнены первые инженерные расчёты. В 1957 году начато административное переподчинение населённых пунктов, попадающих в чашу затопления Матырского водохранилища. В 1963 году одобрен и утверждён проект чаши Матырского водохранилища. В 1966 году исполнительным комитетом Липецкого областного Совета депутатов и трудящихся утверждён проект строительства дамбы Матырского водохранилища и проекты застройки центральных усадеб совхозов «Россия» (впоследствии посёлок Матырский) и «Дружба» для переселения людей из затопляемой зоны. Строительство дамбы водохранилища началось в 1970 году и полностью завершилось достройкой гидроузла в 1976 году. Дамба длиной 10 километров соединила посёлок Новая Жизнь и Липецкой кольцевую дорогу (Орёл — Тамбов). Затопление водохранилища началось в апреле 1976 года. Полностью водой оно наполнилось в 1977 году».Интересно, что созданием водохранилища руководил будущий губернатор Липецкой области Михаил Наролин, возглавлявший в те годы отдел мелиорации и водного хозяйства Липецкого облисполкома.В затопляемой зоне, кроме заливных лугов, лесов и нескольких поселков находились поля совхозов «Дружба» и «Россия». Их называли «огородом Липецка». Как вспоминает краевед Александр Клоков, овощами, причем очень высокого качества совхозы снабжали весь город. Болгарский перец, помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны, морковь и капуста на прилавках липецких магазинов и сегодня могли бы конкурировать с турецкими и азербайджанскими. И сами места были живописнейшими.- Тогда по реке Воронеж бегали несколько прогулочных катеров, и их маршрут пролегал с заходом в Матыру. Нас, школьников, сажали на два катера, и везли на прогулку. Из Воронежа заходили в Матыру, и останавливались на мысках, на которых располагались поселки Путь Пахаря, Зимник, Егупов Хутор. У Егупова хутора была огромная лужайка, окруженная исполинскими дубами, там нас и высаживали в конце прогулки.По словам Александра Клокова, затоплены Путь Пахаря и Зимник не были. В поселках просто снесли дома. А мысы, на которых они располагались, целы и сейчас. Их можно видеть, если смотреть с самого начала дамбы у сокольских лагерей. А вот половина села Казинка скрылась под водой. Дома перед затоплением снесли, а их жильцов расселили. В основном в построенном специально для этого поселке Матырский.После создания водохранилища пойма реки Матыры не утратила свою рекреационную значимость. На ее берегах появились еще несколько баз отдыха и пионерских лагерей. Само водохранилище дополнительно зарыбили, да так успешно, что на НЛМК даже создали рыболовный цех. Первая путина прошла на водохранилище осенью 1979 года. Здесь добывали сома, голавля, налима, судака, жереха, красноперку, ерша, сазана, щуку, окуня, линя, толстолобика, плотву, леща и белого амура.Затем необходимость в таком объеме воды у комбината отпала, а уже в двухтысячных годах НЛМК перешел на замкнутый цикл водоснабжения.В 2008 году, почти через 30 лет эксплуатации, началась реконструкция гидротехнического комплекса водохранилища. Мелиораторы расчистили канал вдоль сухого откоса плотины, отремонтировали дренажную систему, снесли дикорастущие деревья в районе дренажного канала. У Казинки углубили дно водохранилища. Из намытого песка в районе Казинки соорудили 500-метровую песчаную косу.Расчистка дренажного канала и сейчас - одна из главных забот сотрудников ОКУ «Гидротехнический комплекс».Начальник службы эксплуатации ГТС Матырского водохранилища Алексей Павлов рассказывает, что водящиеся в канале бобры постоянно засоряют сваленными деревьями и ветвями дренажную систему. Иной раз приходится разбирать бобровые плотины чуть ли не каждый день.- Весь комплекс Матырского водохранилища это один большой живой организм, - говорит Алексей Павлов. – Матырское водохранилище, образованное из трех рек – Матыры, Байгоры и Большого Самовца, - это 120 миллионов кубометров воды. Его максимальная глубина в некоторых местах достигает 11,5 метра, минимальная – 3,5 метра. Уровень воды в водохранилище постоянно регулируется. Сброс уменьшается весной, во время таяния снега и паводка, чтобы не затопило Ниженку. Максимальный сброс воды через шлюзы составляет 1650 кубометров в секунду! Нужно это не только для регулировки уровня воды, но и для ее циркуляции в водохранилище.Железобетонная дамба водохранилища тянется на 10 километров, ее высота 12 метров. Из них 6-8 метров - это видимая часть, так называемый верхний бьеф, по которому проложена автодорога. Остальная часть дамбы скрыта под водой, - это нижний бьеф.Нижний бьеф укреплен гранитным камнем, который завозили из Украины, вдоль дамбы размещены 186 разгрузочных и пьезометрических скважин. Несколько раз в неделю сотрудники гидросооружения осматривают нижний бьеф, чтобы не допустить появления грифонов, проще говоря – подмыва дамбы с выносом песка. Это опасное явление, которое чревато серьезными последствиями. Но плотина находится под постоянным наблюдением 21 сотрудника гидротехнического комплекса.Функционирование такого огромного и важного для города комплекса, конечно же, зависит от финансирования. И местный бюджет его, откровенно говоря, не тянет. Чтобы липецкому водному бриллианту придать необходимую огранку, нужны дополнительные инвестиции.- Как раз, на минувшей неделе в Управлении экологии и природных ресурсов прошло совещание по этому поводу, - рассказывает руководитель ОКУ «Гидротехнические сооружения» Владимир Бузылёв. – Прилегающие к Матырскому водохранилищу территории планируется развивать как большую рекреационную зону, с оборудованными пляжами, мангальными зонами, спортивными площадками, экологическими и туристическими тропами. Надеюсь, проект заинтересует и предпринимателей, которые могут организовать летом катания на катамаранах, «бананах», парусниках. Матырское водохранилище действительно уникальное место - в пяти минутах езды от города, лес, вода, рыбалка. Этот огромные запасы воды, а учитывая способности водоемов вырабатывать кислород – водохранилище своего рода легкие Липецкой области.Впрочем, пойма Матыры издревле была райским местом, и люди здесь селились тысячелетиями.По берегам реки Матыры еще в конце 50-х годов прошлого века известный советский ученый Всеволод Левенок нашел несколько десятков археологических памятников разных эпох. Эти места люди начали обживать еще 12 тысяч лет назад! Как вспоминает краевед Александр Клоков, незадолго до появления водохранилища, он находил на берегах Матыры и каменные топоры, и наконечники от стрел, а однажды обнаружил двухведерный глиняный сосуд, который сейчас хранится в областном краеведческом музее.Вместе с Александром Клоковым мы побывали на месте двух памятников эпохи бронзы, расположенных в селе Ярлуково, на берегу нынешнего Матырского водохранилища.Прямо за огородами по улице Набережной Клоков нашел в воде черепки посуды бронзового века. Причем некоторые черепки орнаментированы. Тут же, в воде – кованый гвоздь, трубчатый ключ очень интересной работы, примерно XVIII века, и кочедык из кости для плетения обуви.- По-хорошему, здесь бы раскопки продолжать, - говорит Клоков.Александр Клоков хотел показать нам место находки древних металлургических горнов на обрывистых берегах Матыры в Ярлуково где-то между улицами Набережная и Красная Роща. Но, увы, проход через лес к Матыре преградил длиннющий забор из профлиста. Облюбовала Ярлуково липецкая знать, чиновники и силовики. Все стремятся построить особняки поближе к Матыре, оградив заборами путь к реке и водохранилищу. И никто, ничего с этими обнаглевшими застройщиками сделать не может.К одному из археологических памятников, в конце улицы Красная Роща, нам все же попасть удалось. А вот пройтись вниз по течению Матыры, поискать в песке подмытых берегов древности, не получилось. На нашем пути опять оказался высоченный забор. Только что и смог Клоков, что показать рукой, где и что располагалась в древности.- Вот там стояла краснокирпичная мельница купца Сатина, которую снесли перед затоплением чаши водохранилища, а вот там было озеро Рыбное, на берегу которого археолог Ливенок обнаружил стоянку эпохи неолита. А вот здесь – Перемоище, вон там – старое кладбище… Множество памятников погребено под водами Матырского водохранилища. Эпохи - мезолит, неолит, бронза, славяне… Абашевская культура, катакомбная, срубная! Но вот разве из-за этих заборов теперь походишь по кромке воды, поищешь?! – сокрушается краевед.- Как назовут нашу культуру, которая позволяет такое? - задаемся вопросом.- Нашей культурой, должна заниматься прокуратура! – говорит Клоков, показывая рукой на забор двухметровой высоты.