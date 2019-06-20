Пенсионерка получила перелом в дверях магазина

Дочь пострадавшей ищет свидетелей происшествия.

11 июня Наталья Овсянникова и ее 66-летняя мать возвращались из поликлиники. Там пенсионерка лечит тромбофлембит. По пути домой женщины решили заехать в магазин на улице Радиотехнической в Ельце. Это обернулось трагедией, считает Наталья.



- Первой в автоматические раздвижные двери магазина зашла я, следом — мама. Я обернулась на ее крик. Двери неправильно сработали и ударили маму по голове, она упала. Стала истошно кричать. Сбежались люди, вызвали «Скорую». И я, и мама были в шоковом состоянии… Меня сразу в сторонку отвела директор магазина и пообещала оплатить все лечение, если мы не будем обращаться в правоохранительные органы, - рассказывает Наталья. - Но в полицию все же пришлось пойти: директор не сдержала обещания, а у мамы оказался очень сложный перелом шейки бедра. С учетом болезни ног, врачи не давали уверенных прогнозов — переживет ли мама необходимую операцию, сможет ли ходить.



Операция была проведена в этот вторник. Мать Натальи уже пришла в себя. Теперь семья ждет, встанет ли их родственница на ноги. Овсянниковы надеются на лучшее. А вот на то, что магазин в досудебном порядке выплатит компенсацию, у Натальи надежды мало.



- Я неоднократно разговаривала с директором магазина. Они уже установили подрядчика, который поставил им такие плохие двери. Но компенсировать вред здоровью моей мамы магазин не спешит, хотя нам называли сумму в 100 000 — 200 000 рублей. Кроме того, оказалось, что камеры наблюдения магазина не записывают видео. Так что, мы будем добиваться справедливости с помощью свидетелей. Многие очевидцы нашей трагедии уже откликнулись, большинство готовы давать показания. Чаще всего это — живущие рядом люди. Они не раз замечали, как неправильно работают двери магазина, и боятся, что следующей жертвой могут стать именно они и дети. Механизм дверей настолько мощный, что может нанести непоправимый вред здоровью ребенка, а взрослого — покалечить, - уверена Наталья.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, инцидентом в магазине уже занимается городской отдел полиции Ельца. Потерпевшая сторона подала заявление 13 июня. Сейчас полиция ведет проверку, ждет результатов врачебной экспертизы для установления тяжести вреда, причиненного здоровью женщины. Тогда будет принято решение о квалификации преступления и установлены виновные.



Всех, кто стал свидетелем происшествия, просят связаться с Натальей по номеру 920 511 01 94.

