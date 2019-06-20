10 минут назад
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Рассмотрят проект закона на ближайшем заседании правительства.
Основной идеей законопроекта стало определение работы приставов в качестве отдельного вида федеральной госслужбы, у них будет свой набор полномочий и денежное обеспечение.