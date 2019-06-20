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10 минут назад

Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН

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#пенсии

Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии. 

Об этом говорится в подготовленном Минюстом проекте федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», с которым ознакомились «Известия». Документом предусмотрено, что приставы станут служить по контракту, а чины им заменят на звания. 

Рассмотрят проект закона на ближайшем заседании правительства. 

Основной идеей законопроекта стало определение работы приставов в качестве отдельного вида федеральной госслужбы, у них будет свой набор полномочий и денежное обеспечение. 
38
#пенсии

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