Мужчина в одном магазине украл выпивку, в другом — закуску

Преступления были совершены в течение всего одного часа.

Мировой судья Долгоруковского участка Тербунского района вынес приговор мужчине, который за один день обокрал два магазина. Целью вора были спиртное и продукты.



Преступления были совершены в селе Долгоруково 4 октября прошлого года. Сперва злоумышленник посетил магазин на улице Советская. Там злоумышленник украл четыре бутылки коньяка «Старейшина Ecological 7». Поживившись спиртным, мужчина пошел за закуской. Спустя всего полчаса от первой кражи он совершил вторую — уже в магазине на улице Маркса. После его визита из торговой точки пропали 5 бутылок оливкового масла и 5 кусков слабосоленой форели. Общий ущерб от преступлений составил около 7 000 рублей. Злоумышленника удалось быстро задержать: он не успел ни выпить коньяк, ни съесть рыбу.



Мужчина, уже ранее судимый за нелегальный оборот наркотиков, признался в краже. Суд вынес обвинительный приговор: вор наказан годом условного заключения с аналогичным испытательным сроком.

