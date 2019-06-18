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Липецкая область - регион старых автомобилей

9 963
#автомобили
1
Липецкая область - регион старых автомобилей

Вторичный рынок автомобилей в Липецкой области составил 16,7 тысяч штук за 5 месяцев

Эксперты аналитического агентства «Автостат» исследовали российский рынок легковых автомобилей с пробегом по итогам 5 месяцев 2019 года и определили их средний возраст. Данное исследование охватывало все федеральные округа и субъекты РФ, в результате чего был составлен региональный рейтинг.

Согласно полученным данным, наименьший средний возраст подержанных машин отмечен в Приволжском ФО – 10,1 года. При этом в Татарстане данный показатель равен 8,9 года, а еще в четырех субъектах ПФО он тоже составляет менее 10 лет.

На Северном Кавказе средний возраст автомобилей с пробегом (10,2 года) чуть выше, чем в Поволжье. Но, с другой стороны, в Чечне он самый низкий в стране – 8,5 года. Таким образом, в республике перепродаются самые «молодые» автомобили в России.

Еще в трех федеральных округах (Центральный, Северо-Западный и Уральский) средний возраст перепродаваемых машин оказывается ниже (10,5; 10,9 и 11 лет соответственно), чем в целом по РФ (11,4 года).

А вот на Юге страны, в Сибири и на Дальнем Востоке (11,5; 13,9 и 15,2 года) этот показатель выше общероссийского. Причем в целом ряде субъектов ДФО перепродаются самые «старые» автомобили в нашей стране, чей средний возраст составляет 16 – 17.

Липецкая область - на 33 месте рейтинга. У нас за 5 месяцев этого года перепродали 16,7 тысяч автомобилей с пробегом. Их средний возраст - 11,1 лет.
9 963
#автомобили
1

Комментарии (9)

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Я

26 минут назад
Ыыы, да лада похоже подорожает на 80 тыс.
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Ыыы

29 минут назад
Все это от нищеты ,кстати автомобили снова дорожают
ответить

Денег нету и не будет

30 минут назад
Но вы держитесь,а я жирную.идеросня мать вашу.
ответить

паша

55 минут назад
чтобы иметь новый авто надо пахать и пахать. не каждый готов напрягаться
ответить

Имя

сегодня, 15:24
Денег то нету, но мы держимся ещё!
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Джой

сегодня, 15:21
И где ж рыбнадзор?!
ответить

Золотая рыбка.

сегодня, 15:21
БРАКОНЬЕРЫ НА ПЛ МИРА, это они меня ловят, хотят американскую визу просить. Тут жить невозможно, они говорят.
ответить

гость 1

сегодня, 15:08
БРАКОНЬЕРЫ НА ПЛ МИРА, При чём здесь рыба?
ответить

БРАКОНЬЕРЫ НА ПЛ МИРА

сегодня, 15:02
НА пл Мира со стороны Лагуна (ближе к мосту) народ ночью ловит рыбу сетями
ответить

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