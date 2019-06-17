Происшествия

сегодня, 08:41

Безработная липчанка воспользовалась чужой банковской картой

3 408
#кража #
Безработная липчанка воспользовалась чужой банковской картой
Сотрудниками УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник мошенничества, совершенного 4 июня, в результате которого с утерянной банковской карты, принадлежащей 51-летнему гражданину, похитили деньги в сумме 9678 рублей, расплатившись за товар в различных торговых точках Липецка.

Похитительницей денег с банковской карты оказалась неработающая 28-летняя жительница Липецк.
3 408
#кража #

Комментарии (3)

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Вася Алёхин

5 минут назад
Я мошенничество тут причём? Кто тут кого обманул....?
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Обыкновенная мразь

25 минут назад
таких сжигать надо
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-

48 минут назад
сжечь мразь за это надо
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