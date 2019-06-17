Безработная липчанка воспользовалась чужой банковской картой

Сотрудниками УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник мошенничества, совершенного 4 июня, в результате которого с утерянной банковской карты, принадлежащей 51-летнему гражданину, похитили деньги в сумме 9678 рублей, расплатившись за товар в различных торговых точках Липецка.



Похитительницей денег с банковской карты оказалась неработающая 28-летняя жительница Липецк.