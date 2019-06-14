Происшествия

31 минуту назад

На улице Гагарина еще одна серьезная авария

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#Авария #ДТП
На улице Гагарина еще одна серьезная авария

Пострадали два человека.

Еще одна авария произошла сегодня днем на улице Гагарина. У перекрестка с улицей Титова столкнулись «ВАЗ- 21099» и «Дэу Некия».

Автомобиль «Дэу» двигался в сторону железнодорожного вокзала, а «ВАЗ» поворачивал на улицу Титова. После столкновения отечественный автомобиль выехал на обочину.

В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», врачи «скорой» доставили его в больницу.

Напомним, что ранее неподалеку от этой аварии напротив дома №155 по улице Гагарина  столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и «Хендай». В этом ДТП пострадали водитель и пассажир «ВАЗа».

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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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Сосед

7 минут назад
Хочешь оплатить?
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Kot Begemot

8 минут назад
Победил узбекский автопром. Автотаз ушел с поля боя прибитым
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///

8 минут назад
И везде русский автопром!!!
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@

12 минут назад
Уважаемые редакторы пишите суммы на которые попали эти идиоты водятлы
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