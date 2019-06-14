Происшествия
31 минуту назад
На улице Гагарина еще одна серьезная авария
Пострадали два человека.
Еще одна авария произошла сегодня днем на улице Гагарина. У перекрестка с улицей Титова столкнулись «ВАЗ- 21099» и «Дэу Некия».
Автомобиль «Дэу» двигался в сторону железнодорожного вокзала, а «ВАЗ» поворачивал на улицу Титова. После столкновения отечественный автомобиль выехал на обочину.
В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», врачи «скорой» доставили его в больницу.
Напомним, что ранее неподалеку от этой аварии напротив дома №155 по улице Гагарина столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и «Хендай». В этом ДТП пострадали водитель и пассажир «ВАЗа».
Автомобиль «Дэу» двигался в сторону железнодорожного вокзала, а «ВАЗ» поворачивал на улицу Титова. После столкновения отечественный автомобиль выехал на обочину.
В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», врачи «скорой» доставили его в больницу.
Напомним, что ранее неподалеку от этой аварии напротив дома №155 по улице Гагарина столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и «Хендай». В этом ДТП пострадали водитель и пассажир «ВАЗа».
Сосед
Kot Begemot
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